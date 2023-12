ECB zvýšila kapitálové požiadavky v prípade 20 bánk pre zlé úvery

Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvýšila kapitálové požiadavky pre 20 bánk, ktoré si podľa nej nevyčlenili dostatok hotovosti na pokrytie nesplácaných úverov, čo je kľúčovým problémom v čase vysokých nákladov na pôžičky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB sa tak snaží zabezpečiť, aby si banky vytvorili dostatočné rezervy na možný nárast zlyhaných úverov po zvýšení úrokových sadzieb a následnom spomalení hospodárskeho rastu.



Centrálna banka eurozóny pri prezentácii svojho ročného hodnotenia bankového sektora v regióne v utorok uviedla, že 20 veľkým bankám nariadila zvýšiť kapitálové rezervy na ich "nevýkonnú expozíciu (non-performing exposure, NPE)", čo je finančný žargón pre zlé úvery. V prípade týchto bánk bol zistený nedostatok kapitálu na krytie rizík, uviedla ECB bez toho, aby menovala nejakú banku.



V roku 2024 sa ECB zameria na úverové riziká a riziká likvidity, ktoré sa začiatkom tohto roka dostali do centra pozornosti po problémoch niektorých významných bánk mimo eurozóny.



"Očakáva sa, že prostredie vyšších úrokových sadzieb zvýši kolísanie niektorých zdrojov financovania aj náklady na financovanie bánk v strednodobom horizonte," uviedla ECB.



Dodala, že vzhľadom na slabé ekonomické prostredie sa už vyskytli prvé náznaky zhoršenia kvality aktív, čo by mohlo zvýšiť objem nesplácaných úverov.



Okrem toho budú banky vyzývané, aby odstránili svoje "nedostatky" pri riadení rizík súvisiacich s klímou. ECB im dá na to čas do konca budúceho roka 2024 s niekoľkými priebežnými termínmi.



"Na podporu tohto cieľa je bankový dohľad ECB pripravený využiť nástroje, ktoré má k dispozícii," dodala ECB.