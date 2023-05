ECB zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov

Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaním spomalila tempo sprísňovania menovej politiky a zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Úrokové sadzby v eurozóne sa tak dostali na najvyššiu úroveň od novembra 2008.



Rada guvernérov ECB vo štvrtok rozhodla o zvýšení svojich hlavných úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. To znamená, že kľúčová sadzba (pre hlavné refinančné operácie) s platnosťou od 10. mája stúpne na 3,75 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4 % a depozitná sadzba na 3,25 %.



Dôvodom pokračovania v cykle sprísňovania sú podľa Rady guvernérov pretrvávajúce vysoké inflačné tlaky. Inflácia v eurozóne sa v uplynulých mesiacoch síce znížila, ale základné cenové tlaky zostávajú silné.



Rada guvernérov uviedla, že jej budúce rozhodnutia budú smerovať k tomu, aby sa základné úrokové sadzby dostali na dostatočne reštriktívnu úroveň, ktorá by zabezpečila včasný návrat inflácie k dvojpercentnému strednodobému cieľu. ECB potom bude sadzby držať na týchto úrovniach tak dlho, ako to bude potrebné. Rada guvernérov sa bude naďalej pri určovaní vhodnej výšky sadzieb a dĺžky trvania menovej reštrikcie riadiť podľa aktuálnych údajov z ekonomiky.



Rada guvernérov takisto potvrdila, že bude pokračovať v znižovaní objemu cenných papierov, ktoré ECB získala v rámci programu nákupu cenných papierov (APP). V súlade sa decembrovým oznámením sa portfólio APP bude do konca júna 2023 znižovať v priemere o 15 miliárd eur mesačne. Rada guvernérov očakáva, že od júla 2023 ukončí reinvestície v rámci programu APP.



Pokiaľ ide o program núdzového pandemického nákupu aktív (PEPP), Rada guvernérov má v úmysle reinvestovať splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024.