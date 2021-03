ECB zvýšila nákup dlhopisov, ich hodnota dosiahla 14 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 15. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvýšila minulý týždeň nákupy aktív v úsilí zastaviť rast výnosov dlhopisov. Banka tak zvýšila svoju aktivitu na trhu ešte predtým, než predstavitelia ECB oznámili, že "výrazne" posilnia nákupy aktív. Poukázali na to v pondelok zverejnené najnovšie údaje.



V obave, že rastúce výnosy dlhopisov by mohli zbrzdiť tempo rastu, ECB po pravidelnom zasadnutí vo štvrtok 11. marca rozhodla, že nákupy dlhopisov v budúcom štvrťroku zvýši. To by malo pomôcť udržať výnosy dlhopisov na nízkej úrovni v situácii, keď eurozóna zápasí s ďalšou vlnou pandémie nového koronavírusu.



Ako uviedla agentúra Reuters, v minulom týždni kúpila ECB dlhopisy v rámci svojho protikrízového programu PEPP v hodnote 14 miliárd eur. V týždni predtým nakúpila dlhopisy v hodnote 11,9 miliardy eur. Po započítaní ďalších programov nákupov aktív minula ECB v minulom týždni celkovo 19,3 miliardy eur, zatiaľ čo v týždni predtým predstavoval celkový objem nákupov 17,1 miliardy eur.



Najnovšie údaje nezahrnujú nákupy zrealizované od štvrtkového rozhodnutia ECB o zvýšení nákupov dlhopisov, keďže na zrealizovanie transakcií sú potrebné približne dva dni. Skutočným indikátorom najnovšieho rozhodnutia ECB tak budú údaje banky zverejnené v pondelok 22. marca.