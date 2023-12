ECB:Banky v eurozóne by mali aj napriek zvýšeným ziskom zostať opatrné

Frankfurt nad Mohanom 22. decembra (TASR) - Banky v eurozóne by mali aj napriek zvýšeným ziskom zostať opatrné, uviedla členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová.



"Banky poskytli úvery s vyššími úrokovými sadzbami, ale zvýšenie úrokových sadzieb preniesli na svojich vkladateľov len čiastočne a s oneskorením," uviedla Schnabelová pre piatkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung.



ECB však predpokladá, že zisky bánk sa v budúcnosti zrejme dostanú pod väčší tlak. Náklady na financovanie finančných inštitútov sa totiž zvýšia a vzrastú riziká nesplácania úverov, zatiaľ čo poskytovanie úverov sa spomalí.



"Banky by preto mali využiť krátkodobé zisky na to, aby si do budúcnosti vytvorili rezervy na krytie strát." Pokiaľ ide o výplatu dividend akcionárom, podľa Schnabelovej by banky mali zostať opatrné.



Finančné inštitúty síce profitovali z rýchleho nárastu úrokových sadzieb, pretože zarábajú napríklad na vyšších úrokových sadzbách úverov a samy dostávajú úroky, keď si u ECB ´zaparkujú´ peniaze. Avšak napríklad banky v Nemecku majú vo svojich bilanciách veľa dlhodobých úverov s relatívne nízkymi úrokovými sadzbami a dopyt po novom financovaní sa v uplynulých mesiacoch znižoval. Na realitných trhoch obrat v úrokových sadzbách ukončil roky trvajúce obdobie rastúcich cien, zatiaľ čo vyššie náklady na financovanie majú negatívny vplyv na komerčné nehnuteľnosti.