ECB:Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v novembri znížili

Frankfurt nad Mohanom 12. januára (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v novembri znížili, ukázal prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). To by mohlo byť argumentom pre pomalšie tempo sprísňovania menovej politiky.



Jednoročné inflačné očakávania v novembri klesli na 5,0 % z 5,4 % v októbri a trojročné na 2,9 % z 3,0 %, uviedla ECB vo svojej správe o vývoji očakávaní spotrebiteľov Consumer Expectations Survey.



Spotrebitelia počítajú s tým, že príjmy v najbližších 12 mesiacov nominálne stúpnu o 0,9 %, čo je o niečo vyššie než v októbri, keď očakávali +0,7 %.



Očakávania týkajúce sa nominálneho rastu výdavkov v najbližších 12 mesiacoch klesli prvýkrát od polovice roka 2021, a to na 4,3 % zo 4,7 %.



Spotrebitelia v novembri predpovedali v najbližšom 1 roku pokles ekonomiky o 2 % (október: -2,6 %) a očakávania týkajúce sa nezamestnanosti sa znížili na 12,4 % z 12,5 %.