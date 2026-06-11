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Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby

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Na archívnej snímke z 28. apríla 2025 budova Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Hospodársky rast v eurozóne je lepší, ako ECB očakávala, napriek tomu, že zostal pomalý. Foto: TASR/DPA

Kľúčovú depozitnú sadzbu posunula smerom nahor o 0,25 percentuálneho bodu na 2,25 %.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu posunula smerom nahor o 0,25 percentuálneho bodu na 2,25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.





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