Eco-Investment dokončil investície v Slovinsku za viac ako 130 mil.eur

Maribor 4. júna (TASR) - Slovinský závod na výrobu hygienických potrieb Paloma, ktorý je súčasťou česko-slovenského holdingu Eco-Investment, dokončil investície do moderných technológií vo výške viac ako 130 miliónov eur. Zahŕňajú dve nové konvertovacie linky a automatický vysokoregálový sklad. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Maribore.



"Sme radi, že sme sem pred siedmimi rokmi prišli a chceme pokračovať v investíciách, či už je to energetika alebo pokračovanie v ďalších výrobných linkách. Pripravujeme novú linku za 11 miliónov eur a novú energetiku za 40 miliónov eur. Dúfam, že sa to uskutoční," uviedol prezident holdingu Eco-Investment Milan Fiľo.



Nový automatický sklad, ktorého výstavba si vyžiadala demoláciu starých budov a výstavbu úplne novej budovy, má desať poschodí a 24.760 paletových miest. Holding dodal, že umožňuje efektívnejšiu dopravu, sledovateľnosť všetkých paliet a nižšie prevádzkové náklady na skladovanie a vnútornú logistiku.



Slovinská vláda poskytla podľa generálneho riaditeľa SHP Group Richarda Žigmunda v rámci investícií priamu pomoc vo výške 8,1 milióna eur. Taktiež dodal, že energetika by sa v závode mala prebudovať na modernejšiu a priaznivejšiu k životnému prostrediu.



"Momentálne elektrickú energiu nakupujeme do siete a paru vyrábame z plynu. Tá technológia je už staršia a súčasné technológie umožňujú oveľa vyššiu efektívnosť a tým pádom lepšiu nákladovosť, ale aj vplyv na životné prostredie," objasnil s tým, že rozmýšľajú o diverzifikácii zdrojov.



"Rovnako, ako väčšina odvetví, aj hygienický papierenský priemysel v Európe musel čeliť náročným trhovým podmienkam. Nepredstaviteľne vysoké nárasty vstupných nákladov a kolísavá dostupnosť materiálov mali veľký dopad na naše podnikanie," priblížil generálny riaditeľ závodu Stevan Lomić s tým, že tieto investície budú kľúčom k lepšej výkonnosti spoločnosti.



SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Je súčasťou česko-slovenského holdingu Eco-Investment, ktorý vlastní priemyselník Milan Fiľo. Paloma je akciová spoločnosť so 150-ročnou tradíciou výroby a predaja toaletného papiera v Európe. Je prevažne orientovaná na export. Ročná kapacita je 87.000 ton toaletného papiera, ktorý sa spracováva aj na papierové uteráky a vreckovky.



(spravodajkyňa TASR Scarlett Oláhová)