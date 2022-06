ECO – INVESTMENT kúpil do svojich závodov ďalšie špičkové linky

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 14. júna (OTS) - „Linky významne ovplyvnia výrobu v našich závodoch, ktorá sa tak zaradí medzi svetovú špičku. Investícia do nových strojov predstavuje sumu 48, 8 mil. EUR. Prvou z troch nových liniek Gambini zakúpených skupinou SHP bola linka TL15, ktorá sa nachádza v závode Celex v Bosne a Hercegovine. Linky TL12 a TL14 budú umiestnené v ďalšom našom závode Paloma v Slovinsku. Stupeň finalizácie výroby sa zvýši o viac ako 30 000 ton ročne,“ uviedol prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Linky vyrábajú kuchynské rolky s priemerom do 200 mm, konverzačná linka TL15 má 3 odvíjacie stojany a možnosť vyrábať 2 a 3 vrstvové výrobky v 2 rôznych veľkostiach. Linky TL12 a TL14 sú pripravené na dodatočné pridanie štvrtého odvíjacieho stojana, ale aj s tromi existujúcimi môžu obe linky vyrábať 4-vrstvový papier. Vďaka najmodernejšej technológii sa príprava papiera pred navíjaním vykonáva v najlepšej možnej kvalite.Linky dosahujú rýchlosť navíjania 600 až 700 metrov za minútu čo predstavuje viac ako 900 vyrobených roliek toaletného papiera za minútu. „Od firmy Gambini už máme dve linky, ktoré mnoho rokov napĺňajú vysoké očakávania našich zákazníkov v rámci celej Európy. S výrobcom zdieľame technologické know-how čím zároveň spolupracujeme na vývoji nových zákazníckych riešení pre budúcnosť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund.SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 250 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Je súčasťou česko-slovenského holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorý vlastní priemyselník Milan Fiľo.