Ecocapsule pripravuje oficiálny vstup na americký trh

Bratislava 29. júla (OTS) - Tento krok je reakciou na pretrvávajúci silný dopyt po produktoch Ecocapsule v Spojených štátoch.Juraj Gerženi prináša do Ecocapsule viac ako 25 rokov skúseností v oblasti medzinárodnej expanzie a riadenia. Pôsobil ako Head of EMEA v TMF Group, kde úspešne riadil expanziu na trhoch Európy, Stredného východu a Afriky. Juraj sa špecializuje na medzinárodné obchodné stratégie a má bohaté skúsenosti z viacerých krajín vrátane Holandska, Rakúska a Slovinska. Je zakladateľom spoločnosti ColGrow Business Solutions, ktorá sa venuje konzultáciám v oblasti podnikovej expanzie.Peter Bobro je uznávaným expertom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a udržateľných technológií. So 14-ročnou praxou v oblasti vývoja a riadenia projektov v USA a Kanade, Peter prichádza do Ecocapsule s bohatými skúsenosťami z pozícií ako Senior Business Development Manager v spoločnosti Greencells Group a konzultant pre obnoviteľné energetické projekty v Respect for Nature. Peter má silné zázemie v obchodnom rozvoji, projektovom manažmente a hodnotení ekonomických dopadov technológií.Ecocapsule, ktorá získala viaceré prestížne ocenenia a bola vystavená na Time Square v New Yorku, je známa svojimi inovatívnymi, ekologickými kapsulami pre bývanie mimo siete. O spoločnosti písali významné médiá ako CNN, CNBC, Bloomberg a Yahoo. Tieto úspechy potvrdzujú jej vedúcu pozíciu v oblasti udržateľného bývania a inovácií.Expanzia na americký trh prichádza v čase, keď záujem o glamping, ecoresorty a plne offgrid bývanie prudko rastie. Juraj Gerženi a Peter Bobro budú kľúčovými postavami v stratégii Ecocapsule na využitie tohto rastúceho trendu a rozšírenie svojho pôsobenia v USA.povedal, dopĺňaPre viac informácií kontaktujte: Ecocapsule Email: info@ecocapsule.sk, Web: www.ecocapsule.sk