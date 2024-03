EcoCocon začne vo Voderadoch vyrábať panely z prírodných materiálov

Voderady 21. marca (TASR) - Budúci závod na výrobu stavebných panelov zo slamy predstavila vo štvrtok spoločnosť EcoCocon vo Voderadoch pri Trnave. Výrobu inovatívnych stenových panelov z prírodných materiálov plánuje spustiť na jeseň 2024 v objeme 60.000 štvorcových metrov (m2) stien ročne. Informoval o tom generálny riaditeľ Björn Kierulf.



Vo Voderadoch bude podľa jeho vyjadrenia pracovať moderný, vysoko automatizovaný závod postavený z rovnakých produktov, aké bude sám vyrábať. Ide o dreveno-slamené panely viažuce oxid uhličitý (CO2). Pracovať bude v dvojzmennej prevádzke s kapacitou, ktorá je päťnásobná oproti prvému závodu spoločnosti v Litve, kde vyjde z liniek za rok 12.000 m2 stien.



"Linka spracuje drevené obvodové prvky, do nich sa natlačí slama, materiál, ktorý je dostupný všade vo svete. Panely majú dobré izolačné i protipožiarne vlastnosti," opísal. Závod vo Voderadoch bude ukladať 77 ton CO2 a nebude potrebovať podľa Kierulfa kúrenie ani klimatizáciu a na prevádzku bude využívať solárnu energiu.



Panely EcoCocon majú certifikát Cradle to Cradle, čo znamená, že po použití môžu byť bezpečne vrátené do prírody. Systém ako celok vrátane vrstvy vzduchotesnej membrány, hlinenej omietky a drevovláknitej dosky je certifikovaným komponentom pre pasívne domy. Na Slovensku legislatíva podľa Kierulfa nateraz povoľuje stavať z takéhoto materiálu objekty do maximálne tretieho poschodia, v Európe, ako dodal, je možnosť stavať aj vyššie.







Panely tohto druhu majú podľa spoločnosti potenciál ovplyvniť priebeh klimatickej krízy a priniesť revolúciu v stavebníctve. Slama je obnoviteľná, široko dostupná a vďaka fotosyntéze v sebe ukladá veľké množstvo CO2. Stenový systém vytvára udržateľné a energeticky úsporné budovy a dokáže konkurovať tradičným syntetickým materiálom, ako sú betón či tehla. Spoločnosť je na trhu od roku 2008. Počas jej fungovania bolo postavených viac ako 400 slamených budov s použitím takmer 50.000 m2 slamených panelov, ktoré v sebe uložili vyše 5,5 milióna kilogramov CO2.