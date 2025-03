Ecofin odobril závery v prospech odstraňovania daňových záťaží

Brusel 11. marca (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli schválili závery, v ktorých sa stanovuje program odstraňovania daňových záťaží a zjednodušovania byrokracie s cieľom prispieť ku konkurencieschopnosti EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Závery predstavujú názory Rady EÚ (členské štáty) a poskytujú usmernenia k možným nadchádzajúcim iniciatívam v oblasti zdaňovania v kontexte zlepšovania konkurencieschopnosti EÚ a znižovania administratívnej, regulačnej a spravodajskej záťaže.



Ministri financií v prijatých záveroch okrem iného vyzývajú na revíziu existujúceho legislatívneho rámca EÚ v oblasti zdaňovania, ktorý by mal byť založený na štyroch zásadách a tie by sa mali uplatňovať aj na súčasné a budúce daňové iniciatívy.



Ide o nasledovné zásady - zníženie administratívneho zaťaženia členských štátov a daňových poplatníkov v oblasti podávania správ, administratívy a dodržiavania predpisov. Odstránenie zastaraných a prekrývajúcich sa daňových pravidiel tam, kde je to potrebné. Zvýšenie prehľadnosti daňovej legislatívy a tiež zefektívnenie a zlepšenie uplatňovania daňových pravidiel, postupov a požiadaviek na podávanie správ.



Závery Ecofinu vyžadujú dôkladnú analýzu legislatívneho rámca EÚ. Na začiatok by tento proces mohol zahŕňať revíziu existujúcej smernice o administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania, najmä pokiaľ ide o cezhraničné dohody podliehajúce oznamovaniu, a smernice stanovujúcej pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.



Okrem toho by revízia mala zahŕňať aj preskúmanie úplných daňových právnych predpisov EÚ, vrátane nepriameho zdaňovania.



Rada ministrov v tejto súvislosti vyzvala Európsku komisiu, aby konzultovala s príslušnými zainteresovanými stranami a do konca jesene 2025 zaviedla operačný, pragmatický a ambiciózny akčný plán vrátane uskutočniteľného harmonogramu plánovaných prác.



Členské štáty už vlani v apríli zdôraznili potrebu novej európskej dohody o konkurencieschopnosti zakotvenej v plne integrovanom jednotnom trhu a vyzvali eurokomisiu, aby "výrazne znížila" administratívne zaťaženie spoločností a vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, zabránila nadmernej regulácii a zabezpečila presadzovanie pravidiel EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)