< sekcia Ekonomika
eConnect je jednotkou medzi digitálnymi poštármi na Slovensku
Povinná e-fakturácia platí od 1. januára 2027.
Autor OTS
Cez eConnect sa do siete Peppol pripojilo už vyše 26 000 slovenských firiem a podnikateľov, viac ako cez ktoréhokoľvek iného digitálneho poštára. Povinná elektronická fakturácia platí od 1. januára 2027.
Woerden 24. novembra (OTS) - Poskytovateľ infraštruktúry pre elektronickú fakturáciu eConnect pripojil do siete Peppol 26 767 slovenských firiem a podnikateľov, najviac zo všetkých digitálnych poštárov. Vyplýva to z prehľadu PEPPOL ID Lookup, ktorý nie je oficiálnym zoznamom (stav k 23. novembru 2026). eConnect tak má podiel 26,2 % zo všetkých sledovaných účastníkov, pričom až 19 136 z nich pribudlo len v novembri.
Za týmto rastom stojí najmä partnerstvo so spoločnosťou KROS, najväčším slovenským dodávateľom účtovného softvéru. Používatelia programov KROS si e-faktúru aktivujú priamo v programe, v ktorom fakturujú. Ostatní si môžu zriadiť bezplatnú schránku na prijímanie e-faktúr v online aplikácii KROS (app.kros.sk).
Všetky faktúry medzi firmami pôjdu cez jednu sieť
Zákon č. 385/2025 Z. z. zavádza od 1. januára 2027 povinnú elektronickú fakturáciu medzi firmami (B2B segment). Každý platiteľ DPH bude musieť posielať faktúry vo formáte Peppol BIS Billing 3.0 cez certifikovaného digitálneho poštára. Údaje z faktúr bude zároveň priebežne dostávať finančná správa. Faktúry vo formáte PDF zaslané e-mailom už na účely DPH nebudú platné. eConnect získal certifikát digitálneho poštára v máji 2026.
Povinnosti sa 1. januárom nekončia
E-faktúry sa musia archivovať desať rokov v pôvodnom formáte XML. Od júla 2030 pribudne podľa pravidiel EÚ ViDA aj digitálne vykazovanie cezhraničných transakcií. Každá zmena formátu alebo nové pravidlo vykazovania si tak môže vyžiadať úpravu prepojenia s účtovným softvérom.
Slovenské firmy sa pripájajú teraz, pretože 1. január sa blíži. Tento dátum je však štartom, nie cieľovou čiarou. Podnikatelia by mali môcť fakturovať priamo zo svojho účtovného programu a zmeny pravidiel nechať na niekoho, kto riešenie priebežne aktualizuje,“ uviedol Johan Schaeffer, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti eConnect.
O spoločnosti eConnect
eConnect buduje infraštruktúru pre elektronickú fakturáciu. Prepája ERP systémy a účtovný softvér so sieťou Peppol a s národnými systémami finančných správ. Na Slovensku je certifikovaným digitálnym poštárom. Spoločnosť sídli vo Woerdene v Holandsku.
Viac informácií: econnect.eu/sk/e-fakturacia-povinna-slovensko
Zdroj údajov: PEPPOL ID Lookup, peppol-id.eu/sk/slovensko-e-fakturacia/digitalni-postari
Woerden 24. novembra (OTS) - Poskytovateľ infraštruktúry pre elektronickú fakturáciu eConnect pripojil do siete Peppol 26 767 slovenských firiem a podnikateľov, najviac zo všetkých digitálnych poštárov. Vyplýva to z prehľadu PEPPOL ID Lookup, ktorý nie je oficiálnym zoznamom (stav k 23. novembru 2026). eConnect tak má podiel 26,2 % zo všetkých sledovaných účastníkov, pričom až 19 136 z nich pribudlo len v novembri.
Za týmto rastom stojí najmä partnerstvo so spoločnosťou KROS, najväčším slovenským dodávateľom účtovného softvéru. Používatelia programov KROS si e-faktúru aktivujú priamo v programe, v ktorom fakturujú. Ostatní si môžu zriadiť bezplatnú schránku na prijímanie e-faktúr v online aplikácii KROS (app.kros.sk).
Všetky faktúry medzi firmami pôjdu cez jednu sieť
Zákon č. 385/2025 Z. z. zavádza od 1. januára 2027 povinnú elektronickú fakturáciu medzi firmami (B2B segment). Každý platiteľ DPH bude musieť posielať faktúry vo formáte Peppol BIS Billing 3.0 cez certifikovaného digitálneho poštára. Údaje z faktúr bude zároveň priebežne dostávať finančná správa. Faktúry vo formáte PDF zaslané e-mailom už na účely DPH nebudú platné. eConnect získal certifikát digitálneho poštára v máji 2026.
Povinnosti sa 1. januárom nekončia
E-faktúry sa musia archivovať desať rokov v pôvodnom formáte XML. Od júla 2030 pribudne podľa pravidiel EÚ ViDA aj digitálne vykazovanie cezhraničných transakcií. Každá zmena formátu alebo nové pravidlo vykazovania si tak môže vyžiadať úpravu prepojenia s účtovným softvérom.
Slovenské firmy sa pripájajú teraz, pretože 1. január sa blíži. Tento dátum je však štartom, nie cieľovou čiarou. Podnikatelia by mali môcť fakturovať priamo zo svojho účtovného programu a zmeny pravidiel nechať na niekoho, kto riešenie priebežne aktualizuje,“ uviedol Johan Schaeffer, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti eConnect.
O spoločnosti eConnect
eConnect buduje infraštruktúru pre elektronickú fakturáciu. Prepája ERP systémy a účtovný softvér so sieťou Peppol a s národnými systémami finančných správ. Na Slovensku je certifikovaným digitálnym poštárom. Spoločnosť sídli vo Woerdene v Holandsku.
Viac informácií: econnect.eu/sk/e-fakturacia-povinna-slovensko
Zdroj údajov: PEPPOL ID Lookup, peppol-id.eu/sk/slovensko-e-fakturacia/digitalni-postari