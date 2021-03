EČV po novom bude viazané na vozidlo, skratka okresu na tabuľke nebude

Bratislava 18. marca (TASR) – Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Navrhla to skupina koaličných poslancov v novele zákona o cestnej premávke. Plénum Národnej rady (NR) SR ju vo štvrtok schválilo hlasmi 105 zo 129 prítomných poslancov. Novela zákona by mala byť účinná od 1. marca 2022, ešte ju však musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takéto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo," priblížili poslanci v dôvodovej správe. Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom. Znovupoužitie pôvodného EČV podľa nich prináša aj ekologický efekt.



Schválený bol aj pozmeňujúci návrh poslanca SaS Mariána Viskupiča, podľa ktorého sa zavedú celoslovenské evidenčné čísla. Tie už nebudú mať prvé dve písmená označujúce príslušnosť k okresu evidovania, ale začnú sa vydávať od čísla AA-001AA postupne ďalej. "Vzhľadom na navrhované viazanie evidenčného čísla na vozidlo, respektíve na možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla, stráca skratka okresu na evidenčnom čísle relevanciu," odôvodnil poslanec. Doteraz používané skratky okresov sa už tak pri tvorbe nových čísel nepoužijú a rovnako ani písmená, ktoré sa vydávajú špecifickým vozidlám.



Možnosť vytvorenia vlastného EČV sa zároveň ponecháva, ale limituje sa obdobne, ako je to v súčasnosti. Nebude teda možné si vytvoriť evidenčné číslo v štandardnom formáte ani evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje tzv. diplomatickým vozidlám, či zvláštne alebo osobitné evidenčné číslo. Aj po účinnosti nových zmien sa však umožní dovydávať tabuľky zo skladových zásob.



Tabuľky s evidenčným číslom bude možné mať ponechané "doma" bez toho, aby boli pridelené na iné vozidlo, najdlhšie jeden rok. Návrh zákona sa tiež doplnil o úpravu, podľa ktorej možno tabuľku s EČV použiť aj opakovane s výnimkou prípadov, keď bola tabuľka v minulosti stratená alebo odcudzená.



Aktuálne je v SR zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je také, že prvé dva znaky predstavujú okres, tri znaky - arabské číslice od 001 – 999, a posledné dva znaky sú séria AA – ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká tabuľka s evidenčným číslom a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla.



Podľa novej právnej úpravy sa tiež zruší tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu. "Ak majiteľ doteraz predával vozidlo, musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil, a nový majiteľ musel ísť na inšpektorát do svojho okresu, kde si ho prihlásil. Teraz sa to bude dať urobiť naraz na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Novela tak prináša viacero menších zmien, ktoré zásadným spôsobom pomôžu všetkým občanom," ozrejmil jeden z predkladateľov Radovan Sloboda (SaS).