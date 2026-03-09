< sekcia Ekonomika
EDA: Ambície EÚ v energetických spoločenstvách nesplnili očakávania
Energetické spoločenstvá sú právne štruktúry, ktoré ľuďom, miestnym orgánom a malým podnikom umožňujú spojiť sily a vyrábať, spravovať, spoločne využívať a spotrebúvať energiu.
Brusel/Luxemburg 9. marca (TASR) - Sen o energetickej revolúcii EÚ na miestnej úrovni - cez energetické spoločenstvá - spomaľujú existujúce technické a právne prekážky. V pondelok na to upozornila správa Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.
Audítori pripomenuli, že EÚ pred desiatimi rokmi predstavila ambície, podľa ktorých občania, miestne orgány a malé podniky v celej Únii mali vyrábať, spravovať, spoločne využívať a spotrebúvať čoraz viac vlastnej energie v rámci tzv. energetických spoločenstiev. Podľa EDA však súčasná situácia núti k zamysleniu, lebo pokrok zaostáva za očakávaniami. Pomohli by jasnejšie pravidlá, silnejšie stimuly pre občanov a zraniteľné domácnosti a väčšia podpora pre rozvoj riešení uskladňovania energie.
Energetické spoločenstvá sú právne štruktúry, ktoré ľuďom, miestnym orgánom a malým podnikom umožňujú spojiť sily a vyrábať, spravovať, spoločne využívať a spotrebúvať energiu. Môže to znamenať čokoľvek od solárnych panelov na spoločných strechách až po veterné turbíny v spoločnom vlastníctve dodávajúce elektrinu obci alebo štvrti. Tieto iniciatívy sú oprávnené na financovanie z fondov EÚ v hodnote miliárd eur. EÚ považuje energetické spoločenstvá za silnú páku, ktorá má pomôcť dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a energetiky. Predpokladá, že do roku 2030 by mohli tvoriť 17-percentný podiel výroby veternej energie a 21-percentný podiel slnečnej energie. V praxi je situácia horšia. Podľa audítorov boli odhady optimistické a v EÚ jednoducho nie je dostatok energetických spoločenstiev.
„Energia vyrábaná občanmi je atraktívnou myšlienkou - teoreticky ideálna, ale v praxi ťažko splniteľná. EÚ musí odstrániť právne a technické prekážky, aby mohol tento nápad účinne fungovať v praxi,“ uviedol Joao Leao, člen EDA zodpovedný za tento audit.
Jedným z cieľov EÚ bolo, aby každá obec s viac ako 10.000 obyvateľmi mala do roku 2025 aspoň jedno energetické spoločenstvo vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Európska komisia o tom ešte nepodala správu, podľa údajov EDA však EÚ tento cieľ nesplnila.
Právna neprehľadnosť - nejednoznačné definície, čo presne znamená energetické spoločenstvo, akú má mať štruktúru, ako spoločne využívať vyrobenú elektrinu a ako predať tú prebytočnú, zavedené v roku 2019 - odrádza občanov od toho, aby sa do týchto iniciatív zapájali. Platí to najmä pre bytové domy, v ktorých žije takmer polovica obyvateľov EÚ. Pridanie nového právneho subjektu k už existujúcim združeniam vlastníkov vytvoreným na správu budov môže pôsobiť ako ďalšia byrokratická prekážka.
Rozvoj energetických spoločenstiev spomaľujú aj prieťahy v pripájaní nových zariadení či zamietanie pripojenia pre preťaženie siete. Problém je aj v tom, že priebeh výroby a spotreby sa nezhoduje: solárne panely vyrábajú väčšinu energie okolo poludnia, kým dopyt domácností po elektrine je najvyšší ráno a večer. Nové projekty z oblasti obnoviteľných zdrojov s flexibilnými službami - najmä uskladňovaním energie - by mohli vyvážiť ponuku a dopyt v reálnom čase, znížiť tlak na rozvodnú sieť a zvýšiť vlastnú spotrebu lokálne vyrobenej elektriny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
