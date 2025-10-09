< sekcia Ekonomika
EDA: Chyby vo výdavkoch EÚ pretrvávajú a dlhové zaťaženie sa zvyšuje
EDA uvádza, že vlaňajšie príjmové transakcie boli bezchybné a upozorňuje na problémy v súvislosti s clami, keď dovozcovia nedeklarujú clá alebo ich deklarujú nesprávne.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 9. októbra (TASR) - Chybovosť vo výdavkoch z rozpočtu EÚ sa znížila, odhaduje sa na 3,6 percenta, naďalej však vyvoláva obavy. Uvádza sa to v najnovšej výročnej správe Európskeho dvora audítorov (EDA), ktorú počas stredajšieho (8. 10.) rozhovoru s novinármi opísala slovenská audítorka z EDA Katarína Kaszasová, informuje spravodajca TASR.
Audítori nemali výhrady k spoľahlivosti účtovnej závierky a k zákonnosti a správnosti príjmových transakcií za rok 2024. Ich výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov z rozpočtu EÚ je záporný, z dôvodu vysokej miery chybovosti, a k zákonnosti a správnosti výdavkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) vyjadrili výrok s výhradou.
EDA uvádza, že vlaňajšie príjmové transakcie boli bezchybné a upozorňuje na problémy v súvislosti s clami, keď dovozcovia nedeklarujú clá alebo ich deklarujú nesprávne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom chybovosť vo výdavkoch EÚ klesla na 3,6 % (z 5,6 % v roku 2023).
„To, že audítori k zákonnosti a správnosti príjmových operácií za rok 2024 vyjadrili výrok bez výhrad, je dobrá správa. Je však potrebné venovať sa tejto oblasti aj z pohľadu efektívnosti výberu niektorých príjmov, napríklad včasným zavedením colnej reformy,“ uviedla pre TASR Kaszasová.
Podľa EDA nezrovnalosti ovplyvnili časť výdavkov vo výške 59,9 miliardy eur vynaložených v rámci RRF, ktorý je hnacím motorom ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Audítori si všimli, že finančný vplyv týchto nezrovnalostí sa zvyšuje.
Predseda EDA Tony Murphy ocenil, že zníženie chybovosti je „krokom vpred“, no upozornil, že vo výdavkoch EÚ je priveľa nezrovnalostí, ktorých príčinou sú nedostatky v štruktúrach dohľadu a vyvodzovania zodpovednosti. Odporučil, aby Európsky parlament vyvodil ponaučenia z tohto nezávislého auditu pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2027, „aby sa zabezpečila udržateľnosť a transparentnosť budúcich rozpočtov EÚ“.
Kaszasová zdôraznila, že príjmová časť eurorozpočtu bude zaujímavou súčasťou rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci, do ktorých prispeje aj EDA, vydaním stanoviska k návrhu Európskej komisie o nových vlastných zdrojoch. „Už dnes vieme, že otázka, či pôjdeme cestou nižších výdavkov alebo vyšších príjmov, či ďalšieho zadlžovania nebude mať jednoduchú odpoveď,“ odkázala.
Audítori skonštatovali, že odhadovaná chybovosť bola významná a chyby rozšírené. Preto k výdavkom EÚ už šiesty rok po sebe vydali záporný výrok. K celkovej chybovosti prispeli najmä neoprávnené platby spojené s výdavkami v rámci politiky súdržnosti EÚ, ktoré v roku 2024 tvorili 5,7 % (v roku 2023 to bolo 9,3 %).
Najčastejšie typy chýb v rozpočte EÚ súviseli s neoprávnenými projektmi a nákladmi, ako aj s nedodržaním pravidiel verejného obstarávania.
Rok 2024 bol štvrtým rokom vykonávania RRF, ktorý poskytuje členským štátom finančné zdroje za plnenie stanovených míľnikov a cieľov. Platby z RRF nie sú podmienené dodržaním pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel. EDA zistil, že z 28 grantov vo výške 59,9 miliardy eur, vyplatených členským štátom v roku 2024, pri šiestich neboli splnené pravidlá a podmienky. Audítori objavili prípady nedostatočne navrhnutých míľnikov a cieľov a mnohé problémy s nespoľahlivosťou informácií, ktoré vlády zahrnuli do svojich vyhlásení.
Audítori preto k výdavkom z RRF vydali výrok s výhradou. Tvrdia, že takýto model výdavkov by sa mal používať len ak sa dá zabezpečiť rozdelenie zodpovednosti, podmienenie financovania merateľnými výsledkami a vysledovateľnosť platieb k skutočným nákladom.
Výročná správa upozornila aj na to, ako môžu úvery zvyšovať riziká pre budúce rozpočty EÚ. Audítori varujú, že do roku 2027 by nesplatené úvery, ktoré čerpá EÚ, mohli presiahnuť 900 miliárd eur, takmer desaťnásobok úrovne z roku 2020 pred zavedením NGEU. Celkové platby úrokov v rámci NGEU by v súčasnom rozpočtovom období mohli presiahnuť 30 miliárd eur, viac ako dvojnásobok pôvodnej prognózy eurokomisie vo výške 14,9 miliardy eur. Platby úrokov za obdobie od roku 2028 do roku 2034 by mohli dosiahnuť takmer 74 miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
