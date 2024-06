EDA: EÚ nie je dostatočne pripravená na krízu dodávok plynu

Luxemburg 24. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) nie je dostatočne pripravená na krízu dodávok plynu, varoval v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dvor audítorov uviedol, že Únia by mala zlepšiť svoj systém monitorovania cenovej dostupnosti plynu v rámci bloku, zefektívniť postupy členských štátov pri podávaní správ o udržateľnosti svojich dodávok a zlepšiť spoluprácu medzi členmi. Správa sa zaoberá krízou v oblasti dodávok, ktorá nastala po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Pred vojnou pochádzalo približne 45 % dovozu plynu do EÚ z Ruska. Veľkoobchodné ceny plynu sa v auguste 2022 vyšplhali až na 339 eur za megawatthodinu, zatiaľ čo rok predtým to bolo len 51 eur.



EÚ sa síce podarilo znížiť závislosť od ruského plynu a ceny vrátiť na predkrízovú úroveň, je však potrebné vynaložiť viac úsilia, aby spoločenstvo dokázalo čeliť prípadným budúcim krízam, uviedli audítori. Spoluprácu medzi členskými krajinami označili za stále nedostatočnú. Mnohé členské štáty sa zdráhajú podpísať bilaterálne dohody o solidarite a niektoré z nich by dokonca uvažovali o prerušení dodávok plynu svojim susedom v prípade núdzovej situácie, uviedol EDA vo vyhlásení.



EDA má na starosti záujmy európskych daňových poplatníkov, keďže cieľom agentúry je zlepšiť spravovanie peňazí v rozpočte Európskej únie. Dvor nemá zákonné právomoci, ale predkladá napríklad správy o stave finančných prostriedkov Únie.