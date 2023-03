EDA: Financovanie obnovy po pandémii nechránilo finančné záujmy EÚ

Brusel/Luxemburg 8. marca (TASR) - Kontroly Európskej komisie (EK) v súvislosti s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF) so zdrojmi vo výške 724 miliárd eur nechránili v dostatočnej miere finančné záujmy EÚ. Uviedol to v stredu Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori pripomenuli, že EK za pomerne krátky čas zriadila kontrolný systém pre RRF. Po preskúmaní koncepcie tohto systému však zistili nedostatky v poskytovanej miere uistenia a vyvodzovania zodpovednosti v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.



Členské štáty EÚ sú povinné kontrolovať, či sú investičné projekty financované z RRF v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. Komisia zo svojich vlastných kontrol má však len málo overených informácií o tom, či a ako sa vykonávajú tieto vnútroštátne kontroly.



Komisia peniaze z RRF krajinám EÚ vypláca po tom, ako sa presvedčí, že splnili ciele dohodnuté vopred v ich národných plánoch obnovy tým, že dosiahli míľniky a cieľové hodnoty. Na tento účel zaviedla rozsiahly súbor kontrol. V prípade investičných projektov financovaných z RRF však dodržiavanie pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel na rozdiel od iných programov financovania EÚ nie je podmienkou pre uhradenie platby. Dodržiavanie týchto pravidiel nie je ani predmetom kontrol, pri ktorých eurokomisia preveruje žiadosti členských štátov o platby.



"Občania budú novým spôsobom financovania EÚ dôverovať len vtedy, ak si budú istí, že ich peniaze sa vynakladajú správne. V súčasnosti je miera istoty, ktorú môže eurokomisia pri hlavnom fonde EÚ na podporu obnovy po pandémii poskytnúť, nedostatočná a nedostatočné je aj vyvodzovanie zodpovednosti na úrovni EÚ," uviedol predseda EDA Tony Murphy.



Komisia chce v nasledujúcich rokoch overiť, či sú kontroly vykonávané krajinami EÚ dostatočné. Posudzovať bude to, či kontrolné systémy dokážu predchádzať podvodom, korupcii, konfliktom záujmov a dvojitému financovaniu, či sú schopné ich odhaľovať a naprávať. Komisia má právo vymáhať sumy z takýchto nezákonných činností, ak to neurobia samotné krajiny.



Podľa EDA však eurokomisia neplánuje preskúmať, ako krajiny kontrolujú, či sú investičné projekty financované z RRF v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. Nedodržiavanie pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel vrátane pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, štátnej pomoci a oprávnenosti je v iných výdavkových programoch EÚ rozšírené a ohrozuje finančné záujmy EÚ. Audítori preto EK vyzvali, aby našla spôsoby, ako túto medzeru v poskytovaní uistenia na úrovni EÚ vyplniť.



Komisia nevydala usmernenia k tomu, čo robiť v prípade, že sa od financovaného opatrenia upustí, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že zrušené míľniky a ciele nebudú odhalené. A EK až teraz, takmer v polovici obdobia fungovania tohto dočasného nástroja, rozhodla, koľko peňazí by sa malo zmraziť alebo o koľko by sa prostriedky mali znížiť, ak krajina nesplní cieľ alebo míľnik v plnom rozsahu.



Audítori upozornili, že by sa mohlo zlepšiť aj podávanie správ o podvodoch a že je potrebné vypracovať ďalšie usmernenia k paušálnym opravám, ktoré by sa mali uplatňovať v prípade nedostatkov zistených v kontrolných systémoch krajín.



Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje najväčší podiel financovania EÚ určeného na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Cez tento nástroj sa podporujú reformy a investície od februára 2020 až do 31. decembra 2026. Na ich financovanie si EK požičiava na kapitálových trhoch a vydáva spoločné dlhopisy EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)