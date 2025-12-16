< sekcia Ekonomika
EDA: Komunikácia pri boji s podvodmi je nedostatočná
Podľa správy slabá vzájomná informovanosť ovplyvňuje počet a včasnosť vyšetrovaní, dohľad výkonnej moci EÚ a jej širšiu úlohu pri ochrane európskeho rozpočtu.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 16. decembra (TASR) - Boj Európskej únie (EÚ) proti podvodom vykazuje nedostatky týkajúce sa spôsobu, akým si jej orgány v oblasti boja proti podvodom vymieňajú informácie. Uviedol Európsky dvor audítorov (EDA) v správe, ktorú predstavil v pondelok (15. 12.). Správa upozorňuje na stovky miliónov eur z podvodov. Audit mala na starosti Katarína Kaszasová, ktorá v EDA zastupuje Slovensko, informuje spravodajca TASR.
V rokoch 2022 až 2024 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európska prokuratúra (EPPO) prijali spolu 27.000 obvinení z podvodu, v prípade tretiny sa začalo vyšetrovanie. Orgány EÚ oznámili OLAF trikrát viac obvinení z podvodu ako Európskej prokuratúre. Audítori vyzvali Európsku komisiu (EK), aby analyzovala príčiny týchto rozdielov.
Na základe vyšetrovaní OLAF odporučil vrátiť do rozpočtu EÚ sumu 615 miliónov eur. Do konca roka 2024 boli vrátené prostriedky vo výške 23 miliónov eur. V tom istom období EPPO zmrazila majetok v hodnote 3 miliárd eur a súdy v roku 2024 vnútroštátnym orgánom nariadili získať späť 232 miliónov eur z trestnej činnosti. Komisia však nemá mechanizmus, ktorý by jej umožnil monitorovať, či boli súdne nariadenia skutočne vykonané a či bola do rozpočtu EÚ vrátená celá dlžná suma.
Vyšetrovania OLAF a EPPO viedli k tomu, že sa od podvodníkov podarilo vymôcť milióny eur, EK však nevie, či budú všetky sumy do rozpočtu aj vrátené. V čase, keď sa prehodnocuje štruktúra EÚ pre boj proti podvodom, audítori vyzývajú na zavedenie nového systému, ktorý by zjednodušil vybavovanie podozrení z podvodov a ich vyšetrovanie.
EPPO a OLAF v ich činnosti podporuje Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ako aj vnútroštátne orgány.
„Kľúčom k tomu, aby sme podvodníkov udržali pod kontrolou, je účinná spolupráca medzi všetkými, ktorí bojujú proti podvodom, od vyšetrovateľov EÚ až po vnútroštátne policajné a justičné orgány,“ uviedla Kaszasová v správe pre médiá. Upozornila, že preskúmavanie štruktúry EÚ pre boj proti podvodom je skvelou príležitosťou na nápravu nedostatkov systému, pokiaľ ide o výmenu informácií a dohľad.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
