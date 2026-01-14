< sekcia Ekonomika
EDA: Kontrola kvality olivového oleja v EÚ je nedostatočná
Potrebné je zlepšenie v záujme ochrany spotrebiteľov aj povesti európskeho olivového oleja, zdôraznila Elvingerová.
Autor TASR
Luxemburg 14. januára (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v stredu upozornil na časté nedostatky pri kontrole kvality olivového oleja v EÚ. Únia síce má prísne predpisy, tie sa ale nie vždy úplne dodržiavajú, vyhlásila zodpovedná audítorka Joelle Elvingerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Grécke orgány napríklad kontrolujú kvalitu len v prípade olivového oleja, ktorý sa vyrába v Grécku a je určený pre tamojší trh, teda nie v prípade exportu, uviedla zástupkyňa inštitúcie so sídlom v Luxemburgu. Potrebné je zlepšenie v záujme ochrany spotrebiteľov aj povesti európskeho olivového oleja, zdôraznila Elvingerová.
Audítori zistili, že podobne ako v prípade Grécka sa aj inde v EÚ kontroly niekedy nevykonávajú, pričom chýba jasné odôvodnenie. Členské štáty navyše interpretujú niektoré zákony rôznym spôsobom, alebo ich nesprávne uplatňujú. Príslušné pravidlá - napríklad v prípade zmesí olejov z rôznych úrod - nie sú dostatočne jasné. Na druhej strane, pokiaľ ide o rezíduá pesticídov, EÚ má podľa správy dobrú pozíciu. Dvor audítorov vyzval Európsku komisiu (EK), aby spresnila pravidlá a od členských štátov dôraznejšie vyžadovala plnenie ich záväzkov.
V rámci svojej správy audítori EÚ podrobnejšie preskúmali kontrolné postupy v štyroch krajinách - v Grécku, Taliansku a Španielsku, kde sa vyrába viac ako 90 % olivového oleja z EÚ, ako aj v Belgicku, ktoré je vďaka svojim prístavom kľúčovým dovozcom olivového oleja v európskom spoločenstve.
