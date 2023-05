EDA: Obchodníci čelia pri colných postupoch EÚ nerovnakým podmienkam

Brusel/Luxemburg 5. mája (TASR) - Program schválených hospodárskych subjektov (AEO), ktorý má v EÚ zjednodušiť colné postupy pre dôveryhodných obchodníkov, je "solídny", ale má určité nedostatky a medzery. Uviedol v piatok Európsky dvor audítorov (EDA) v správe pre médiá.



Audítori upozornili, že krajiny EÚ pristupujú k dôveryhodným obchodníkom nerovnakým spôsobom. V dôsledku toho aj napriek jednotnému trhu neexistujú rovnaké podmienky pre dôveryhodných obchodníkov zaregistrovaných v rôznych krajinách EÚ. Tým sa zvyšujú operačné a finančné riziká pre colné operácie a rozpočet EÚ, čo je v rozpore s hlavným cieľom tohto programu.



Program AEO zjednodušuje colné postupy pre obchodníkov, ktorí dodržiavajú colné a daňové pravidlá. Výmenou za to sa im v colnom postupe poskytuje prednostné vybavenie, napríklad rýchlejšie kontroly, ktoré možno vopred oznámiť a vykonať na mieste podľa ich vlastného výberu. Program zmierňuje byrokraciu, odstraňuje zbytočné kontroly a chráni rozpočet EÚ.



"Každú sekundu tovar s hodnotou približne 241.000 eur prekračuje vonkajšiu colnú hranicu EÚ. Program AEO je pečiatkou dôvery colných orgánov EÚ pre spoľahlivých obchodníkov, ale musí sa riadiť lepšie," uviedla Ildikó Gállová-Pelczová, členka EDA zodpovedná za túto správu.



Audítori očakávajú, že Európska komisia zohľadní ich odporúčania v pripravovanom návrhu reformy Colného kódexu Únie.



Na konci roka 2022 bolo v EÚ 18.210 schválených hospodárskych subjektov v porovnaní s 512 v roku 2008, keď sa program začal. Audítori zdôrazňujú, že čím viac dôveryhodných obchodníkov sa zúčastňuje, tým je celý dodávateľský reťazec EÚ bezpečnejší a istejší.



Audítori však zistili, že výkonnosť programu nie je primerane meraná, keďže súčasný systém vykazovania je dobrovoľný, neoveriteľný a neúplný.



Výhody, ktoré majú k dispozícii dôveryhodní obchodníci, sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia. Niektoré krajiny poskytujú výhody len dôveryhodným obchodníkom s určitými úlohami v dodávateľskom reťazci. A k dôveryhodným obchodníkom, ktorí vykonávajú colné operácie v iných členských štátoch, sa pristupuje nepriaznivo v porovnaní s miestnymi obchodníkmi. Colné orgány nemonitorujú náležite status dôveryhodných obchodníkov v iných krajinách EÚ.



Ani eurokomisia nemonitoruje náležite, či členské štáty poskytujú dôveryhodným obchodníkom výhody, na ktoré majú nárok a nezabezpečuje v plnej miere, aby colné predpisy dodržiavali všetky členské štáty. Komisia okrem toho systematicky nekontroluje, ako členské štáty zavádzajú do praxe dohody o vzájomnom uznávaní, ktoré EÚ uzavrela s krajinami mimo EÚ, ako sú USA, Čína a Spojené kráľovstvo.



Program AEO je zavedený od roku 2008 a je otvorený pre každého obchodníka so sídlom na colnom území EÚ. Koncom roka 2022 bol najvyšší počet schválených subjektov v Nemecku (7127), vo Francúzsku (1879) a Taliansku (1715). V roku 2020 sa AEO podieľal na 74 % celkového dovozu EÚ a 83 % celkového vývozu EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)