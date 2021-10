EDA: Platby z rozpočtu EÚ boli vlani ovplyvnené priveľkým počtom chýb

Brusel/Luxemburg 26. októbra (TASR) - Platby z rozpočtu EÚ boli v rozpočtovom roku 2020 ovplyvnené príliš veľkým počtom chýb. Vyplýva z výročnej správy, ktorú v utorok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori vydali záporné stanovisko k výdavkom už druhý rok po sebe. Identifikovali aj riziká a výzvy súvisiace s vykonávaním a správnym riadením finančných prostriedkov EÚ, ktoré boli sprístupnené v reakcii na koronakrízu.



Celková miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ zostala v roku 2020 stabilná na úrovni 2,7 % (v roku 2019 - 2,7 %). Vlani sa viac než polovica kontrolovaných výdavkov (59 %) považovala za výdavky s vysokým rizikom, čo je ďalší nárast v porovnaní s rokom 2019 (53 %). Pravidlá a kritériá oprávnenosti, ktorými sa riadi tento typ výdavkov, sú zložité, čo spôsobuje väčšiu pravdepodobnosť chýb.



Významná chybovosť ovplyvňuje výdavky s vysokým rizikom v odhadovanej miere 4 % (2019 - 4,9 %). Podobne ako v predchádzajúcom roku audítori dospeli k záveru, že chybovosť v tomto podstatnom type výdavkov je rozšírená, a vydali záporné stanovisko k výdavkom EÚ za rok 2020.



Vlani bolo oznámených šesť prípadov podozrenia z podvodu, ktoré vyplynuli z práce audítorov (v roku 2019 bolo oznámených deväť prípadov). Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovanie všetkých z nich.



"Vzhľadom na výzvy, ktorým čelíme, musíme byť ostražitejší, pokiaľ ide o finančné zdravie EÚ. V nasledujúcich siedmich rokoch vynaloží Únia oveľa viac prostriedkov ako v predchádzajúcom programovom období, keď 27 členských štátov sa dohodlo na programe obnovy," pripomenul predseda EDA Klaus-Heiner Lehne v správe pre médiá. To podľa neho so sebou prináša potrebu účinnej kontroly toho, ako nakladá s financiami EÚ, a toho, či sa dosiahli plánované výsledky.



EDA upozornil, že reakcia Únie na koronakrízu bude mať výrazný vplyv na financie EÚ, lebo na obdobie 2021 – 2027 budú kombinované finančné prostriedky vyčlenené z nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU) a viacročného finančného rámca (VFR) predstavovať 1,824 bilióna eur. To je takmer dvojnásobok výdavkov v predchádzajúcom sedemročnom období



Audítori uviedli, že členské štáty čerpajú európske štrukturálne a investičné fondy pomalšie, ako sa plánovalo. Do konca roka 2020, posledného roka súčasného sedemročného rozpočtu, bolo vyplatených len 55 % schválených finančných prostriedkov EÚ na obdobie 2014 – 2020. To viedlo k nárastu nesplatených záväzkov, ktoré dosiahli 303,2 miliardy eur ku koncu vlaňajška, čo je ekvivalent takmer dvoch ročných rozpočtov.



V tomto sú značné rozdiely medzi členskými štátmi. Kým Fínsko do konca roka 2020 vyčerpalo 79 % svojich celkových pridelených prostriedkov, tri členské štáty, v ktorých bola miera čerpania najnižšia (Taliansko, Chorvátsko a Španielsko), využili len asi 45 % svojich viazaných súm.



Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ 1. februára 2020. Audítori uviedli, že k 31. decembru 2020 sa v účtovnej závierke EÚ vykázala suma 47,5 miliardy eur splatná Britániou na základe vzájomných záväzkov stanovených v dohode o vystúpení.



V roku 2020 výdavky EÚ dosiahli 173,3 miliardy eur, čo predstavuje 1,1 % spoločného hrubého národného dôchodku členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva. Najväčší podiel finančných prostriedkov (34,9 %) predstavoval okruh "Prírodné zdroje". Na "Súdržnosť" išlo 34,3 % prostriedkov a na "Konkurencieschopnosť" 13,9 %.



Audítori každoročne kontrolujú príjmy a výdavky EÚ a skúmajú, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príjmové a výdavkové transakcie v súlade s príslušnými pravidlami na úrovni EÚ a členských štátov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)