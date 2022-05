EDA podrobí kontrole snahu EÚ stať sa špičkovým výrobcom batérií

Brusel/Luxemburg 10. mája (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v utorok oznámil, že spúšťa audit s cieľom zistiť, či Európska komisia účinne rozvíja celosvetovo konkurencieschopný a udržateľný hodnotový reťazec batérií v Európskej únii a či projekty podporované v členských štátoch maximalizovali vplyv financovania EÚ.



Audit prichádza na pozadí rýchleho nárastu výroby batérií v Európe, ktorý sa očakáva do roku 2025, a skutočnosti, že sa EÚ stáva po Číne druhým najväčším výrobcom batérií na svete.



Audítori uviedli, že zvýšenie udržateľnej výroby batérií v Únii nielenže uľahčí jej prechod na čistú energiu, ale bude aj kľúčom ku konkurencieschopnosti jej automobilového priemyslu a zníženiu závislosti od zahraničných dodávateľov batérií. Dodali, že EÚ bude musieť čeliť mimoriadne dôležitej úlohe pri zabezpečovaní surovín pre výrobu batérií.



"Batérie sú dôležité pre úlohu Európy ako významného priemyselného aktéra a lídra v prechode na čistú energiu, ako aj pre jej strategickú autonómiu," uviedla členka EDA Annemie Turtelboomová, ktorá bude viesť tento audit. Podľa jej slov EDA posúdi, či opatrenia EÚ podporujú rozmach batérií v Európe a prispievajú ku konkurencieschopnému a udržateľnému hodnotovému reťazcu.



Komisia označila udržateľný vývoj a výrobu batérií za strategickú nevyhnutnosť pre Európu a v posledných rokoch poskytla na túto oblasť značné finančné prostriedky, čo bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti. Do roku 2025 sa očakáva takmer desaťnásobný nárast európskej výroby batérií v porovnaní s rokom 2020, a to zo 44 GWh (6 % celosvetovej kapacity) na 400 GWh, čo zahŕňa 800.000 pracovných miest a vytvára približne 250 miliárd eur ročne z hľadiska hospodárskej činnosti.



Na udržanie takéhoto rýchleho rastu, ktorý je spôsobený najmä zvýšeným dopytom po elektrických vozidlách, bude EÚ musieť zabezpečiť stabilný prístup k surovinám. Kriticky dôležité materiály, ako je lítium, kobalt a nikel, sa však v EÚ nevyrábajú v dostatočných množstvách na pokrytie očakávaného nárastu budúceho dopytu a riziko nedostatku, ktoré ešte zhoršuje vojna na Ukrajine, bude mať nepriaznivý vplyv na výrobu batérií v EÚ a jej strategickú autonómiu.



Komisia sa snaží riešiť tieto riziká zameraním sa na udržateľné získavanie zdrojov, diverzifikáciu dodávok a odolných hodnotových reťazcov. Z počiatočných odhadov vyplýva, že z rozpočtu EÚ sa v rokoch 2014 až 2020 poskytli granty vo výške najmenej 1,25 miliardy eur na projekty súvisiace s batériami a ďalších 500 miliónov eur vo forme záruk za úvery. V rámci hlavného programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa sa v tejto oblasti na obdobie 2021 – 2027 vyčlenilo 925 miliónov eur a niektoré ciele súvisiace s batériami sú súčasťou niektorých národných plánov odolnosti a obnovy.



Audítori overia stratégiu a ciele eurokomisie pre hodnotový reťazec batérií v EÚ a krížovo overia ich súlad so širšími stratégiami EÚ v oblasti klimatickej neutrality a udržateľnej mobility. Preskúmajú, či eurokomisia vybrala primerané a účinné nástroje na intervenciu v prevažne priemyselnom odvetví, ako pridelila finančné prostriedky EÚ tomuto odvetviu v rokoch 2014 až 2020 a aké výsledky sa doteraz dosiahli. Audítori okrem toho navštívia Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Švédsko, kde sa realizujú projekty súvisiace s batériami s najvyšším finančným krytím EÚ, a Portugalsko, kde sú najväčšie známe zásoby lítia v Európe.