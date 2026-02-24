< sekcia Ekonomika
EDA: Spravovanie Európskeho fondu v rozpočte obsahuje viacero rizík
Audítori sa v dvoch stanoviskách vyjadrili k návrhu predpisov, ktorými sa po ich prijatí bude riadiť takmer polovica rozpočtu Únie vo výške dva bilióny eur v rokoch 2028 až 2034.
TASR
Brusel/Luxemburg 24. februára (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v utorok upozornil, že návrh Európskej komisie (EK), týkajúci sa nového Európskeho fondu, ktorý má v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ ponúknuť finančnú podporu oblastiam, ako je súdržnosť, poľnohospodárstvo a bezpečnosť, má viacero rizík. Informuje o tom spravodajca TASR.
Keďže sa návrhmi zásadne mení spôsob plánovania, riadenia a kontroly výdavkov EÚ, audítori varujú pred viacerými rizikami pre správne finančné riadenie a požadujú silnejšie záruky.
Komisia navrhla dlhodobý rozpočet EÚ v celkovej výške dvoch biliónov eur, pričom Európsky fond by tvoril takmer 44 % celkových výdavkov. Zlúčil by financovanie politík, ako je súdržnosť a poľnohospodárstvo s novými prioritami vrátane obrany v rámci jedného národného plánu za každý členský štát.
Eurokomisia okrem toho navrhla členským štátom úvery vo výške až 150 miliárd eur, ktoré sa majú financovať z prostriedkov, ktoré si vypožičala EÚ.
Európsky fond predstavuje nový model financovania a vykonávania, v rámci ktorého platby členským štátom závisia od dosiahnutia míľnikov a cieľov, a nie sú založené na úhrade nákladov, ako je to v súčasnosti.
Audítori predložili viacero pripomienok. Tvrdia, že integráciou rôznych fondov sa kombinujú politiky s rôznymi cieľmi, časovými rámcami a odôvodneniami realizácie, čo môže veci komplikovať a vyžadovať kompromisy medzi prioritami. Členské štáty môžu mať problém plniť všetky ciele EÚ prostredníctvom svojich národných plánov a zároveň prispôsobovať intervencie regionálnym a národným potrebám rozvoja.
Hoci návrh sľubuje väčšie zjednodušenie, administratívne zaťaženie členských štátov, regiónov a prijímateľov nemusí byť menšie. Navrhovaný model sa opiera o míľniky a ciele založené na výstupoch, ktorých dosiahnutím sa aktivujú platby. Je preto nevyhnutné, aby boli míľniky a ciele presne vymedzené, aby bolo jasné, kedy sa skutočne dosiahnu. Mali by existovať aj dostatočné záruky na zabezpečenie spoľahlivosti odhadov nákladov. Rozdiely v koncepcii, ambíciách a výklade míľnikov a cieľov medzi členskými štátmi môžu ohroziť porovnateľnosť a rovnaké zaobchádzanie.
Komisia podľa EDA nemusí byť schopná poskytnúť europarlamentu a Rade EÚ dostatočné uistenie, že finančné prostriedky boli riadne spravované. Návrh obmedzuje úlohu EK a viac sa spolieha na vnútroštátne systémy kontroly, v ktorých audítori každý rok zisťovali nedostatky. V návrhu by sa preto mali stanoviť požiadavky na účinnú kontrolu, ktoré by mali viesť k finančným sankciám v prípade nedodržania právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.
Audítori konštatujú, že posúdenie výkonnosti sťažia nedostatky v koncepcii. Štvrtine oblastí intervencie chýbajú ukazovatele výsledkov a návrh neobsahuje žiadne ukazovatele vplyvu, čo skomplikuje hodnotenia. Navrhovaný rámec predstavuje riziko, že sa bude merať pokrok vo vykonávaní, a nie to, či sa dosiahli ciele EÚ.
Neexistuje jasné prepojenie medzi financovaním a výsledkami ani žiadne ustanovenie o zbere informácií o verejných výdavkoch na intervencie podporované z rozpočtu EÚ. V návrhu chýba aj jasný rámec dohľadu a zodpovednosti za zabezpečenie spoľahlivosti vykazovaných údajov o výkonnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
