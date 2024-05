EDA: V rokoch 2014 - 2022 boli v EÚ neoprávnené výdavky za 14 mld. eur

Brusel/Luxemburg 8. mája (TASR) - Európska komisia (EK) dokáže zabezpečiť správne a okamžité zaznamenanie výdavkov vykazujúcich nezrovnalosti, ich vymáhanie však často trvá príliš dlho. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok sprístupnil Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori zistili, že pri spoločne riadených poľnohospodárskych fondoch, za ktoré nesú prvoradú zodpovednosť členské štáty, je miera prostriedkov získaných späť do rozpočtu EÚ spravidla nízka. Avšak existujú značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.



V rokoch 2014 - 2022 bolo vo všetkých oblastiach vykázaných 14 miliárd eur neoprávnených výdavkov. Ich vymáhanie je kľúčovým prvkom systému vnútornej kontroly EÚ.



Vymáhaním finančných prostriedkov sa myslí žiadosť o vrátenie časti alebo celých súm vyplatených implementujúcej organizácii alebo prijímateľovi, u ktorých sa zistilo, že nedodržali podmienky financovania EÚ. Keď sa peniaze vyplatia, získať ich späť je často zdĺhavý proces, a niekedy sa to ani nepodarí.



Audítori zistili, že vydanie žiadosti o vrátenie prostriedkov po ukončení financovaných činností trvá zvyčajne 14 až 23 mesiacov a získať ich späť trvá od troch do piatich mesiacov. Pritom v prípade jedného až ôsmich percent prostriedkov sa od vymáhania upustí.



"Na bezodkladné vymáhanie premrhaných peňazí EÚ treba vynaložiť všetky snahy. Únia to dlhuje svojim daňovým poplatníkom. Neschopnosť vymôcť tieto peniaze by mohla poškodiť dôveru občanov," zdôraznil v správe pre médiá Jorg Kristijan Petrovič, člen EDA zodpovedný za tento audit.



Podľa výročnej správy EDA za rok 2022 sa miera nesprávne vynaložených prostriedkov v rokoch 2021 až 2022 zvýšila z 3 % na 4,2 % eurorozpočtu. Účinné vymáhanie finančných prostriedkov sa stáva čoraz naliehavejším problémom. Keďže eurokomisia však priamo riadi len 20 % rozpočtu, odstraňovanie chýb a vymáhanie prostriedkov môže byť zložité.



Podľa audítorov hlavný problém pri vymáhaní finančných prostriedkov v rámci priameho a nepriameho riadenia spočíva v tom, že od zistenia finančnej nezrovnalosti trvá príliš dlho, kým sa vydá príkaz na vymáhanie. Zistili tiež, že v oblasti vonkajšej činnosti sú informácie o vplyve niektorých nezrovnalostí vo výdavkoch neúplné.



Audítori preto odporučili skrátiť nielen čas potrebný na odhalenie nezrovnalostí vo výdavkoch, ale aj čas na začatie postupu vymáhania. Navrhli zlepšiť plánovanie auditov a preskúmavať finančný vplyv výdavkov vykazujúcich nezrovnalosti systémového charakteru. Odporučili tiež obnoviť stimuly, ktoré existovali v predchádzajúcom cykle financovania a ktoré členským štátom umožnia získať späť finančné prostriedky v oblasti poľnohospodárstva. V predchádzajúcom cykle museli členské štáty vrátiť do rozpočtu EÚ polovicu finančných prostriedkov, ktoré sa im nepodarilo vymôcť do štyroch až ôsmich rokov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)