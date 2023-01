Edelman: Dôvera ľudí v ekonomiku a inštitúcie prudko klesá

Londýn 16. januára (TASR) - Menej než polovica ľudí v súčasnosti verí, že sa ich rodiny budú mať v nasledujúcich rokoch lepšie. Poukázal na to najnovší prieskum Edelman Trust Barometer, podľa ktorého sa zároveň zvyšuje nedôvera nízkopríjmových domácností v inštitúcie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Edelman Trust Barometer, ktorý viac než dve desaťročia zverejňuje názory ľudí po celom svete, zistil, že ekonomický pesimizmus dosahuje momentálne najvyššie úrovne v niektorých svetových ekonomikách, ako sú Spojené štáty, Británia, Nemecko a Japonsko. Navyše sa prudko zvýšili rozdiely, čo sa týka dôvery v inštitúcie v závislosti od príjmu. Zatiaľ čo domácnosti s vyššími príjmami stále do veľkej miery dôverujú inštitúciám ako vláda, biznis, médiá a mimovládne organizácie, medzi nízkopríjmovými skupinami prudko narastá nespokojnosť.



"Ukazuje sa, že spoločnosť je opäť výrazne rozdelená," povedal Richard Edelman, ktorého firma realizuje každoročný prieskum dôvery. Prieskum uskutočnila na 32.000 respondentoch v 28 krajinách v období od 1. do 28. novembra minulého roka.



"Videli sme to počas pandémie, teraz to vidíme v súvislosti s infláciou," povedal Edelman. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalší poukázali v súvislosti s pandémiou na to, že svoju daň si vyberala najmä medzi chudobnejšími. Teraz sú to opäť chudobnejšie skupiny, ktoré výraznejšie doplácajú na vysokú infláciu.



Celosvetový prieskum ukázal, že iba zhruba 40 % respondentov súhlasilo s vyjadrením "ja a moja rodina sa budeme mať do piatich rokov lepšie". Minulý rok takýto názor zastávalo 50 % opýtaných. Najmenej takto optimistických respondentov bolo v USA (36 %), Británii (23 %), v Nemecku (15 %) a v Japonsku, kde verí v zlepšenie situácie do piatich rokov iba 9 % respondentov.



V rýchlorastúcich ekonomikách je nálada lepšia a dôvera vo vývoj ekonomiky vyššia. Aj tam však percento optimistov oproti predchádzajúcemu roku kleslo, až na Čínu. V nej sa podiel optimistov očakávajúcich zlepšenie situácie do piatich rokov zvýšil zo 64 % na 65 %, napriek tomu, že ekonomika zaznamenala v dôsledku politiky nulovej tolerancie voči covidu obrovské problémy.



Rastúce obavy v mnohých krajinách sveta sú odrazom neistoty ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky, keďže vojna na Ukrajine sa nekončí a centrálne banky pokračujú vo zvyšovaní úrokových sadzieb s cieľom dostať vysokú infláciu pod kontrolu. Svetová banka minulý týždeň varovala, že globálna ekonomika môže tento rok skĺznuť do recesie.



Rastie aj nespokojnosť chudobnejších ľudí s inštitúciami. Napríklad v USA verí v kľúčové inštitúcie štátu 63 % respondentov s vyššími príjmami. Zo skupiny oslovených Američanov s nízkymi príjmami však dôvera v inštitúcie klesla na 40 %. Podobné výsledky v závislosti od príjmov však zaznamenal prieskum aj v ďalších krajinách, ktoré sa od seba výrazne líšia. Zhruba tak ako v USA dopadol prieskum aj v Číne, Japonsku, Saudskej Arábii či v Spojených arabských emirátoch.