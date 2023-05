EDF chce svoje jadrové elektrárne pripraviť na rastúce vlny horúčav

Paríž 18. mája (TASR) - Francúzska elektrárenská spoločnosť EDF chce svoje jadrové elektrárne lepšie pripraviť na rastúce vlny horúčav, aby zabránila obmedzeniam prevádzky v dôsledku problémov s chladením. Skupina zvažuje investície do skladovacích kapacít pre chladiacu vodu, ktorá sa počas horúčav pre nadmerné teploty nemôže vrátiť do riek, uviedla riaditeľka EDF pre životné prostredie Cécile Laugierová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počas minuloročnej letnej vlny horúčav potrebovali niektoré elektrárne dočasné výnimky, aby mohli vracať chladiacu vodu s vyššou teplotou. EDF bude možno prinútená výraznejšie obmedzovať prevádzku svojich reaktorov, aby nezvyšovala otepľovanie riek počas horúčav. Od roku 2000 takéto straty predstavovali asi 0,3 % výroby elektrickej energie v rámci skupiny. EDF odhaduje, že do roku 2050 sa môžu zvýšiť na 1,5 %. Spoločnosť zároveň presadzuje revidovanie environmentálnych noriem, ktoré obmedzujú vypúšťanie odpadových vôd do riek.



"Ekologické koncepcie sú založené na štúdiách zo 70. rokov, klimatické zmeny ale už menia životné prostredie," uviedla Laugierová. Predpisy sa podľa nej musia vzťahovať na úroveň zahrievania, a nie na absolútnu teplotu, čo je téma, o ktorej bude diskutovať s úradom pre jadrovú bezpečnosť.



EDF chce tiež šetrnejšie využívať chladiacu vodu. Za týmto účelom bude testovať proces zachytávania vodnej pary produkovanej v chladiacich vežiach, ktorá by sa mohla opätovne používať ako chladiaca voda, dodala Laugierová.