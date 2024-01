EDF opäť investuje do jadrových elektrární v Británii

Londýn 9. januára (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť EDF plánuje do roku 2026 investovať ďalších 1,3 miliardy britských libier do piatich jadrových elektrární v Spojenom kráľovstve. Od roku 2009, keď tieto zariadenia získala, by sa celková investícia zvýšila na takmer 9 miliárd GBP (10,45 miliardy eur), oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spojené kráľovstvo má v súčasnosti deväť funkčných jadrových reaktorov v piatich lokalitách, ktoré spravuje EDF, viaceré z nich sa však blížia ku koncu svojej životnosti. Od roku 2021 odstavili v krajine šesť reaktorov, ktoré demontujú. EDF minulý rok v marci oznámila, že predlžuje životnosť dvoch britských jadrových elektrární Heysham 1 a Hartlepool. Spojené kráľovstvo plánuje do roku 2050 postaviť až osem nových reaktorov.



"Bez investícií a odborných znalostí EDF by elektráreň Sizewell B bola dnes jedinou prevádzkovanou jadrovou elektrárňou v Spojenom kráľovstve a jadrová energia by zabezpečovala len 3 % spotreby energie v Spojenom kráľovstve namiesto 13 %," uviedla EDF.



Cieľom EDF je predĺžiť prevádzku elektrárne Sizewell B v Suffolku vo východnom Anglicku o ďalších 20 rokov, pričom konečné investičné rozhodnutie sa má prijať v roku 2025, uviedol zástupca francúzskej spoločnosti Mark Hartley.



(1 EUR = 0,8615 GBP)