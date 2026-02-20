< sekcia Ekonomika
EDF zvýšila rozpočet na projekt Hinkley Point C
Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 35 miliárd britských libier (40,05 miliardy eur) a prvý reaktor by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2030.
Autor TASR
Paríž 20. februára (TASR) - Francúzska energetická skupina EDF v piatok zvýšila rozpočet na dlhodobo meškajúci projekt jadrovej elektrárne Hinkley Point C vo Veľkej Británii. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 35 miliárd britských libier (40,05 miliardy eur) a prvý reaktor by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nový rozpočet je vyšší ako rozpätie 31 až 34 miliárd GBP oznámené v januári 2024 a výrazne prekračuje odhad 18 miliárd GBP z počiatočnej fázy projektu v roku 2016. Plánovaný termín sprevádzkovania prvého reaktora je v súlade s rozpätím rokov 2029 a 2031, ktoré spoločnosť EDF uviedla v aktualizácii z januára 2024. Dva nové tlakovodné reaktory typu EPR s výkonom 3260 megawattov majú pokryť dodávku energie pre približne šesť miliónov britských domácností.
(1 EUR = 0,8738 GBP)
