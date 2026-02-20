Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EDF zvýšila rozpočet na projekt Hinkley Point C

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 35 miliárd britských libier (40,05 miliardy eur) a prvý reaktor by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2030.

Autor TASR
Paríž 20. februára (TASR) - Francúzska energetická skupina EDF v piatok zvýšila rozpočet na dlhodobo meškajúci projekt jadrovej elektrárne Hinkley Point C vo Veľkej Británii. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 35 miliárd britských libier (40,05 miliardy eur) a prvý reaktor by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Nový rozpočet je vyšší ako rozpätie 31 až 34 miliárd GBP oznámené v januári 2024 a výrazne prekračuje odhad 18 miliárd GBP z počiatočnej fázy projektu v roku 2016. Plánovaný termín sprevádzkovania prvého reaktora je v súlade s rozpätím rokov 2029 a 2031, ktoré spoločnosť EDF uviedla v aktualizácii z januára 2024. Dva nové tlakovodné reaktory typu EPR s výkonom 3260 megawattov majú pokryť dodávku energie pre približne šesť miliónov britských domácností.

(1 EUR = 0,8738 GBP)
