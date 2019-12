Finančná správa: Efektivita kontrol rastie, skvalitňujeme analýzy

Bratislava 22. decembra (TASR) – Počet daňových kontrol sa v posledných rokoch znížil o viac ako polovicu, no zároveň za rovnaké obdobie vzrástol objem nájdených nezrovnalostí v platení daní. Za rastúcou efektivitou kontrol je najmä skvalitňovanie analytických nástrojov pri vyhodnocovaní rizikových obchodných transakcií a firiem, uviedla pre TASR prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová.



"Postupným skvalitňovaním analytických nástrojov bolo dosiahnuté, že počet všetkých ukončených kontrol poklesol z 12.548 daňových kontrol v roku 2012 na 5272 daňových kontrol v roku 2018, čo predstavuje pokles o 58 %. V rovnakom období vzrástol objem nálezov z 305 miliónov eur na 462 miliónov eur, čo predstavuje nárast o vyše 51 %," uviedla Wittenbergerová.



Celková efektivita daňových kontrol dane z pridanej hodnoty (DPH) sa zvýšila z 36,67 % v roku 2012 takmer na dvojnásobných 63,45 % v roku 2018, pričom aktuálne dosahuje podľa šéfky finančnej správy až 76 %. "Cielené kontroly ovplyvnili aj nárast priemernej výšky nálezu na jednu kontrolu DPH, a to z 24.324 eur v roku 2012 na 87.676 eur v roku 2018, čo predstavuje nárast o vyše 260 %," spresnila Wittenbergerová. Výber daní a ciel a boj proti daňovými podvodom priniesol podľa nej v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.



Lepšia analýza a menší počet kontrol má aj pozitívny dosah na poctivých podnikateľov. Od roku 2013 významným spôsobom klesol objem zadržiavaných nadmerných odpočtov DPH z dôvodu daňových kontrol. Kým v rokoch 2013 až 2014 zadržiavala FS pre kontroly nadmerných odpočtov okolo 300 miliónov eur, v súčasnosti je to už menej ako 30 miliónov eur. O 13 %, a to z 215 dní v roku 2018 na 186 dní v roku 2019, sa skrátila aj priemerná dĺžka trvania kontrol.



Finančná správa kontroluje najmä rizikové firmy. "V tom nám pomáha aj index daňovej spoľahlivosti. Je to jeden z nástrojov na to, aby sme poctivým podnikateľom poskytovali benefity napríklad vo forme zníženia počtu daňových kontrol a ich nahradením miestnym zisťovaním a naopak, nepoctivých kontrolovali ešte viac," dodala Wittenbergerová.