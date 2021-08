Egypt začne v prvej polovici 2022 ponúkať islamské dlhopisy sukuk

Káhira 24. augusta (TASR) - Egypt začne v prvej polovici nasledujúceho roku 2022 vydávať sukuk alebo islamské dlhopisy, ktoré budú v súlade s právnymi predpismi šaría. Oznámilo to v utorok ministerstvo financií.



Presné načasovanie a veľkosť prvej ponuky ešte nie sú známe. Očakáva sa, že Egypt v nasledujúcich troch mesiacoch schváli vykonávacie predpisy k novému zákonu, ktorý umožní emisiu sukukov. Vláda v Káhire zároveň plánuje založenie štátnej spoločnosti na riadenie emisií sukukov.



Návratnosť dlhopisov sukuk, ktoré by mohli byť ponúkané v lokálnej alebo cudzej mene, by bola zdanená rovnako ako egyptské štátne dlhopisy, uviedlo ministerstvo financií.



Peniaze získané prostredníctvom sukuku by boli použité na financovanie vládnych projektov sociálneho a ekonomického rozvoja, dodalo ministerstvo.



Egypt sa snaží diverzifikovať a predĺžiť priemernú splatnosť svojho dlhu.