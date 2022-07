E.Heger: Odstránili sme byrokratický nezmysel. Strpčoval život rodičom

Bratislava 25. júla (TASR) – Rodičia si majú narodenie dieťaťa užívať doma, nie na úradoch. Skonštatoval to v pondelok na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s tým, že rodičia už nemusia chodiť po úradoch, aby si vybavili rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa.



"Odstránili sme ďalší byrokratický nezmysel, ktorý strpčoval život rodičom po narodení dieťaťa," podotkol predseda vlády. Rodičia už nemusia chodiť po úradoch, ale štát to po novom vybaví za nich. Matrika odošle rodný list poštou na adresu, automaticky dieťa prihlási do zdravotnej poisťovne matky a netreba viac žiadať ani o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý matka dostane rovno na svoj účet. Heger sa zároveň poďakoval rezortom za "dobre odvedenú prácu, ktorá Slovensko približuje k modernej krajine 21. storočia".



Rodičia po narodení dieťaťa už nemusia chodiť po úradoch, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa. Novú službu štátu pre občanov v pondelok na brífingu oznámila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že už to funguje v praxi. Automatizácia tejto životnej situácie si podľa jej slov vyžadovala spoluprácu štyroch rezortov.