E.Heger: Rozpočtovanie musí byť o investíciách do kvalitných služieb

Bratislava 3. decembra (TASR) - Rozpočtovanie musí byť o investíciách do kvalitných služieb pre občanov, a to ešte predtým, ako sa verejné peniaze minú. Uviedol to vo štvrtok na brífingu podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽANO) za účasti riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefana Kišša, pri predstavení takzvaného programového rozpočtovania.



"V súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 prichádza nová kvalita do verejných financií vo vzťahu štátu k občanom. Dovolím si ju prirovnať k fiškálnej revolúcii, keď narúšame všetky stereotypy, hýbeme 'mútnymi vodami' a myslím si, že posúvame Slovensko a celú verejnú správu dopredu," priblížil minister financií.







Občania musia podľa Hegera vedieť, na čo sa verejné peniaze míňajú, ale aj to, čo dané výdavky prinesú, teda aké ciele splnia a ako ich splnia. "Rozpočet preto predstavujeme v novej štruktúre. Môžem povedať, že nikdy v histórii verejnosť nemala lepšie údaje v rozpočte, ako je to dnes. Pozývam preto všetkých, aby si klikli na stránku www.rozpocet.sk," povedal Heger.



Minister priblížil, že výdavky sú rozdelené podľa oblastí, do ktorých smerujú, teda nie podľa rozpočtových kapitol, ktoré o účele použitia peňazí nemusia v skutočnosti nič hovoriť. "K oblastiam sú potom priradené medzinárodne porovnateľné ukazovatele, ktoré umožňujú sledovať, ako sa nám darí v dosahovaní jednotlivých výsledkov. Taktiež uprednostňujeme výdavky s najvyššou hodnotou za peniaze, najmä v investíciách. Budeme financovať pripravené a návratné projekty," dodal minister financií.



Kišš avizoval, že Ministerstvo financií (MF) SR k programovému rozpočtovaniu zverejňuje štúdiu. "Všetky výdavky sa 'upracú' do zmysluplných programov. Štruktúra má podporovať diskusiu o účele výdavkov. Budeme používať dobré, ideálne medzinárodne porovnateľné výsledkové ukazovatele. Všetky výdavky by mali byť kategorizované v dnešnej už existujúcej štruktúre. Sú totiž veľké rozpočtové položky, ktoré ešte nie sú takejto štruktúre podrobené," doplnil riaditeľ ÚHP.