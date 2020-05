VIDEO E.Heger: Štát bude v prvom rade šetriť na sebe

Bratislava 27. mája (TASR) - Štát bude v prvom rade šetriť na sebe, jednotlivé ministerstvá v súčasnosti robia veľkú inventúru svojich bežných výdavkov. Uviedol to pred rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽaNO).







"Štát bude robiť to, čo tu dlhé roky predchádzajúce vlády nerobili. Obzvlášť vlády Smeru-SD. Štát bude šetriť na sebe. Na tovaroch a službách, pri ktorých predpokladáme pomerne výraznú úsporu, pretože, keď to očakávame aj od ľudí, štát musí ísť príkladom," vyhlásil Heger. Priblížil, že vláda sa bude snažiť rozpúšťať rôzne predražené zmluvy, ktoré podľa ministrových slov bolo na ministerstvách nájdených niekoľko.



"Potrebujeme naozaj najprv upratať vo výdavkoch štátu, pozrieme sa, koľko nám ostáva na konsolidáciu. Dôležité je, aby opatrenia boli systémové, ide nám o štrukturálny deficit. Opatrenia musíme nastaviť tak, aby prinášali benefity aj pre nasledujúce roky," uviedol Heger. V súčasnosti zároveň nevidí priestor na diskusiu o zvyšovaní niektorých spotrebných daní, napríklad z tabaku. "Každý rezort prechádza v súčasnosti veľkou inventúrou svojich bežných výdavkov či na tovary, služby, obstarávania. Ministri veľmi poctivo k tomu pristupujú. Prebieha diskusia, aké opatrenia prijmeme na to, aby sme vedeli konsolidáciu dosiahnuť," dodal Heger.