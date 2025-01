EHSV: Trh s elektrinou si vyžaduje štátne opatrenia a trhové kroky

Brusel 24. januára (TASR) - Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku zverejnenom v piatok predstavil výsledok januárových diskusií o budúcnosti trhu s elektrinou v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poradný orgán Európskej komisie vo svojej správe obhajuje kombinovaný model štátnych opatrení a trhových mechanizmov: vládnu reguláciu tam, kde je to potrebné a súkromné podnikanie tam, kde je to možné.



Trh s elektrinou sa musí reformovať tak, aby dokázal viac než len splniť ciele klimatickej neutrality do roku 2050. Nevyhnutné je zabezpečiť bezpečnosť dodávok, stabilné a dostupné ceny a právo na energiu. To je v skratke obsah stanoviska k téme Budúcnosť dodávok a tvorby cien elektriny v EÚ, ktoré EHSV prijal na januárovom plenárnom zasadnutí.



Výbor odporúča mechanizmus "E-facility", vo forme spoločnosti zriadenej vládou, ktorá nakupuje elektrinu od výrobcov a predáva ju dodávateľom, domácnostiam, malým a stredným podnikom a veľkým spotrebiteľom, a dosahuje tak ciele klimatickej neutrality, bezpečnosti dodávok a stabilných a dostupných cien.



Stanovisko EHSV vychádza z predchádzajúcej práce výboru v oblasti reformy trhu s elektrickou energiou a plánovania cezhraničnej infraštruktúry a skúma návrhy na novú organizáciu trhu. Predpoklady pre túto novú organizáciu sú ponuka a dopyt, viac súkromných výrobcov, väčšie skladovacie kapacity a atraktívne miestne a regionálne flexibilné trhy.



Podľa EHSV by sa zmena potrebná na trhu s elektrickou energiou mala uskutočniť v troch etapách: fáza 1 (do roku 2030), fáza 2 (od roku 2030 do roku 2040) a fáza 3 (od roku 2040 do roku 2050).



Okrem toho je podľa EHSV dôležité zvážiť ďalšie kľúčové možnosti na vyváženie ponuky a dopytu, ako je zdieľanie energie a obchodovanie typu peer-to-peer (P2P), čiže priamy nákup a predaj kryptomien medzi používateľmi bez sprostredkovateľov. To by malo výhodu v tom, že energetické spoločenstvá, ako sú družstvá či jednotliví výrobcovia a spotrebitelia, by boli podnecované zohrávať aktívnu úlohu v prechode na zelenú energetiku.



V tejto súvislosti EHSV opakuje svoje často zdieľané posolstvo, že je potrebné podporovať výrobu elektriny v malom rozsahu, aby ceny elektriny zostali pre spotrebiteľov dostupné a aby sa zvýšili možnosti flexibility prenosnej siete.



Okrem toho EHSV upozornil, že vzhľadom na očakávaný nárast cien energie a taríf za prenos a distribúciu budú náklady na elektrinu v období pred rokom 2030 a neskôr vyžadovať, aby vlády prehodnotili svoju politiku zdaňovania dodávok elektriny spotrebiteľom. Ak sa zdanenie nezníži, aby sa vykompenzovalo zvýšenie cien, elektrina by sa pre veľké skupiny Európanov mohla stať nedostupnou a firmy z členských krajín EÚ by na medzinárodnom trhu boli menej konkurencieschopné.