Ťažba ropy v USA mala tento rok klesnúť o viac než 900.000 barelov/deň

New York 8. decembra (TASR) - Produkcia ropy v USA klesne tento rok pravdepodobne o viac než 900.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to v utorok americký Federálny úrad pre energetické informácie (EIA).



Úrad, ktorý je súčasťou amerického ministerstva energetiky, informoval, že v tomto roku by sa v Spojených štátoch malo vyťažiť približne 11,34 milióna barelov ropy denne. To znamená pokles o 910.000 barelov/deň. Najnovší odhad predstavuje výraznejší pokles produkcie, než úrad odhadoval pôvodne. Predchádzajúca prognóza naznačovala tohtoročný pokles ťažby o 860.000 barelov/deň.



V poklese by produkcia mala pokračovať aj v budúcom roku, aj keď tempo poklesu by sa malo zmierniť. EIA očakáva, že v roku 2021 klesne ťažba ropy v USA o ďalších 240.000 barelov denne na 11,10 milióna barelov/deň. V tomto prípade nový odhad predstavuje miernejší pokles, než úrad uvádzal pôvodne. Predchádzajúca prognóza EIA poukazovala na budúcoročný pokles produkcie o 290.000 barelov denne.