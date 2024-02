EIA výrazne zhoršila odhad rastu produkcie ropy v tomto roku

Washington 7. februára (TASR) - Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) výrazne zhoršil prognózu tohtoročného rastu produkcie ropy v Spojených štátoch. Zatiaľ čo koncom minulého roka počítal na rok 2024 so zvýšením produkcie o takmer 300.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), teraz odhaduje, že produkcia vzrastie o menej než 200.000 barelov/deň. Informovala o tom agentúra Reuters.



EIA vo svojom krátkodobom energetickom výhľade (STEO) uviedla, že v roku 2024 vzrastie produkcia ropy v porovnaní s minulým rokom o 170.000 barelov denne. V predchádzajúcom odhade počítala so zvýšením produkcie o 290.000 barelov/deň.



Najnovšia prognóza predstavuje výrazné spomalenie rastu produkcie aj v porovnaní s rokom 2023. V danom roku sa ťažba ropy v USA zvýšila o 1,02 milióna barelov/deň.



V decembri dosiahla produkcia ropy v USA podľa posledných odhadov rekordný objem 13,3 milióna barelov denne. Už v januári však objem produkcie klesol na 12,6 milióna barelov/deň, čo je dôsledok mrazivého počasia, ktoré viedlo k odstaveniu viacerých rafinérií, najmä v kľúčových ropných štátoch, ako Severná Dakota.



Tento mesiac by sa objem ťažby mal opäť zvýšiť a dosiahnuť takmer decembrovú úroveň. V ďalších mesiacoch však EIA očakáva mierny pokles produkcie, pričom rekordnú hodnotu z decembra by USA mohli prekročiť najskôr vo februári 2025.



Celková spotreba ropy v Spojených štátoch by mala tento rok vzrásť podľa EIA o 200.000 barelov denne na 20,4 milióna barelov/deň. V budúcom roku potom EIA predpokladá ďalšie zvýšenie spotreby o 100.000 barelov denne.