Výroba elektriny z uhlia v USA sa podľa úradov zvýši o vyše pätinu

Washington 19. októbra (TASR) - Produkcia elektrickej energie z uhlia by mala v tomto roku v USA vzrásť o viac než pätinu. Uviedol to americký Federálny úrad pre energetiku (EIA), podľa ktorého sú za tým najmä vysoké ceny plynu. Zároveň však dodal, že tento trend by už ďalej pokračovať nemal a v budúcom roku úrad očakáva mierny pokles výroby elektriny z tohto zdroja.



V dôsledku vysokého dopytu a rekordných globálnych cien plynu zaznamenali ceny zemného plynu v Spojených štátoch prudký rast. Podobne ako v iných krajinách aj v USA preto producenti elektrickej energie začali presúvať pozornosť na iné zdroje.



Ako uviedla agentúra Reuters, podľa EIA by v tomto roku mala produkcia elektriny z uhlia v porovnaní s rokom 2020 vzrásť o 22 %. To by znamenalo prvý rast od roku 2014.



V ďalšom období však EIA rast výroby elektrickej energie z uhlia nepredpokladá. "Čo sa týka roka 2022, očakávame, že výroba elektriny z uhlia klesne približne o 5 %," uviedol EIA, ktorý odhaduje, že ceny plynu budú postupne klesať.