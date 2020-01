EIB a EÚ chcú do ekologických projektov investovať dva bilióny eur

Brusel 30. januára (TASR) - Európska investičná banka (EIB) chce do roka 2025 uvoľniť polovicu svojich prostriedkov určených na ochranu klímy, aby podporila financovanie projektov označovaných ako Green Deals (zelené kontrakty). Do roka 2030 má ísť celkovo o viac než jeden bilión eur.



Minulý rok išlo 31 % podporných prostriedkov EIB na klimatické projekty. Podľa slov prezidenta EIB Wernera Hoyera je boj proti zmenám klímy nielen najväčšou výzvou, ale aj najväčšou investičnou možnosťou našich čias.



EIB koncom minulého roka oznámila, že od konca roka 2021 mieni výrazne obmedziť podporu pre fosílne palivá, ako uhlie, ropu či zemný plyn. Banka už niekoľko rokov neinvestuje priamo do uhoľnej energetiky. Podpora EIB funguje napríklad prostredníctvom zlacnenia alebo zaistenia úverov pre investičné projekty.



Cieľom tzv. zelených kontraktov je klimaticky neutrálna Európa do roka 2050. Európska komisia začiatkom roka predložila vlastný finančný plán, ktorý taktiež predpokladá uvoľnenie jedného bilióna eur do roka 2030. Jej finančný model a plány EIB sa však sústredia na dve odlišné oblasti.