EIB dá BioNTechu 100 miliónov eur na vývoj vakcíny proti COVID-19

Brusel 11. júna (TASR) - Európska investičná banka (EIB) sa vo štvrtok dohodla so spoločnosťou BioNTech na pôžičkách vo výške 100 miliónov eur, určených na rozvoj očkovacieho programu BNT162, ktorý táto spoločnosť rozvíja s cieľom získať vakcínu proti chorobe COVID-19.



Dohoda umožní tejto spoločnosti rozšíriť svoje výrobné kapacity, aby po vývoji vakcíny ju mohla rýchlo dodávať do celého sveta, čo je v súlade s reakciou EÚ na pandémiu nového koronavírusu.



Vývoj vakcíny bude prebiehať "na vlastné riziko" spoločnosti BioNTech. Táto spoločnosť sa stala prvou európskou firmou, ktorá už vstúpila do štádia klinického testovania vakcíny. Klinické skúšky prebiehajú od apríla v Nemecku a ďalšie, od začiatku mája, v Spojených štátoch.



Vývojový program BNT162 je jedným z najrozsiahlejších vývojových programov na svete, pričom sa naraz súčasne testujú až štyri typy vakcín.



Investícia EIB bude rozložená na dve tranže po 50 miliónov eur každá, po splnení vopred stanovených cieľov. Toto financovanie podporuje aj Európsky fond pre strategické investície, hlavný nástroj Investičného plánu pre Európu, v ktorom EIB a Európska komisia spolupracujú s cieľom podporovať prioritné projekty EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) mac