EIB: Investície spoločností SR sú o desatinu vyššie ako pred pandémiou

Bratislava/Luxemburg 12. februára (TASR) - Investície podnikov na Slovensku boli v priebehu minulého roka o 10 % vyššie v porovnaní s úrovňou pred pandémiou covidu. Podiel firiem s nedostatkom financií bol na historickom minime. Štyri z piatich slovenských spoločností sú spokojné s výškou svojich investícií a viac ako tri štvrtiny využívajú digitálne technológie. Vyplýva to z prieskumu skupiny Európskej investičnej banky (EIB) o investíciách (EIBIS) za rok 2024.



Výsledky sú založené na prieskume s účasťou približne 13.000 firiem vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ) a na vzorke zo Spojených štátov amerických. Hlavné výsledky EIBIS boli uverejnené ešte vlani v októbri, aktuálne boli zverejnené podrobné správy za jednotlivé krajiny EÚ.



"Výsledky týkajúce sa Slovenska sú povzbudivé. Ukazujú zrýchľujúce sa oživenie hospodárstva, ktoré je kľúčové na udržanie konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest. Skupina EIB bude aj naďalej reagovať na potreby slovenského hospodárstva a pomáhať spoločnostiam prekonávať najväčšie výzvy," zhodnotil viceprezident EIB Kyriacos Kakouris.



Medzi kľúčové zistenia za Slovensko zaradila EIB napríklad to, že podiel firiem s nedostatkom financií klesol na rekordné minimum 0,1 %. Spôsobené to bolo poklesom počtu podnikov, ktorým boli zamietnuté pôžičky alebo časť požadovaného financovania.



Podiel slovenských spoločností, ktoré zaviedli vyspelé digitálne technológie bol 76 %, čo sa pohybuje nad priemerom EÚ (74 %). Podiel podnikov, ktoré na Slovensku podnikli kroky na ochranu pred dôsledkami zmeny klímy, predstavoval 25 %. To je naopak menej v porovnaní s priemerom EÚ (29 %). Podľa prieskumu tiež viac slovenských spoločností očakáva zvýšenie ako zníženie investícií.



Výsledky prieskumu EIBIS sú podkladom pre výročnú správu o investíciách, ktorá je hlavnou publikáciou ekonomického oddelenia skupiny EIB a v ktorej sa hodnotí investičný výhľad európskeho hospodárstva. Najnovšia správa bude uverejnená 5. marca tohto roka počas výročného fóra skupiny EIB v Luxemburgu. Európska investičná banka je inštitúcia EÚ, ktorú vlastnia jej členské štáty. Zabezpečuje dlhodobé úverovanie rôznych projektov v jednotlivých krajinách únie.