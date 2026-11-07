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EIB je otvorená diskusii o financovaní nového jadrového zdroja v SR
K podpisu zmluvy na výstavbu jadrovej elektrárne by podľa vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mohlo dôjsť v roku 2027.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) je otvorená diskusii o možnom financovaní nového jadrového zdroja na Slovensku, prípadne nadväzujúcej energetickej infraštruktúry. V rozhovore pre TASR to uviedol viceprezident EIB Marek Mora, podľa ktorého už banka súhlasila aj s nezáväznými konzultáciami. Ako však zdôraznil, o ničom ešte nie je rozhodnuté a EIB má na projekty veľmi prísne kritériá.
„Máme veľmi vysoké štandardy v oblasti environmentálnych a sociálnych kritérií, ako aj v oblasti riadenia (ESG). Dôležitá je pre nás aj jadrová bezpečnosť, transparentnosť zadávania verejných zákaziek, výberové konanie a podobne,“ priblížil Mora. Banka posudzuje aj rizikovosť projektu a v prípade štátnej firmy ju zaujíma, či je na ňom výrazná spoločenská zhoda. Jednou z jej zásad je aj to, že nefinancuje celý projekt, iba jeho časť.
EIB už poskytla úver na vývoj malých modulárnych reaktorov na výrobu tepla vo Fínsku, vo Francúzsku financovala veľký projekt na výrobu paliva a na modernizáciu a predĺženie životnosti jadrovej elektrárne Cernavoda v Rumunsku vyčlenila 800 miliónov eur.
Mora vníma, že podpora jadra zo strany EIB má aj signalizačnú funkciu pre komerčné banky. Podobne to podľa neho bolo pri pôžičkách pre sektor bezpečnosti a obrany, ktorému sa súkromný bankový sektor vyhýbal, ale aj vďaka signálu EIB ho teraz financuje pomerne výrazne. Vedenie EIB chápe, že jadrové technológie sú pre niektoré krajiny na bezemisnú výrobu energie nevyhnutné, keďže nemajú dobré podmienky pre dostatočnú výrobu z vetra a zo slnka.
Nový jadrový zdroj chce štátna spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) stavať v areáli súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Firma v októbri podpísala s americkou spoločnosťou Westinghouse zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti predbežného projektového inžinieringu. Štúdia má JESS poskytnúť podklady na ďalšie rozhodovanie o projekte.
Opozičné PS, SaS, Hnutie Slovensko a mimoparlamentná strana Demokrati kritizovali doterajší postup vlády v súvislosti s novým jadrovým zdrojom a žiadali jeho stransparentnenie.
K podpisu zmluvy na výstavbu jadrovej elektrárne by podľa vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mohlo dôjsť v roku 2027. Nový jadrový zdroj s výkonom 1100 megawattov by mal byť spustený do roku 2040.
„Máme veľmi vysoké štandardy v oblasti environmentálnych a sociálnych kritérií, ako aj v oblasti riadenia (ESG). Dôležitá je pre nás aj jadrová bezpečnosť, transparentnosť zadávania verejných zákaziek, výberové konanie a podobne,“ priblížil Mora. Banka posudzuje aj rizikovosť projektu a v prípade štátnej firmy ju zaujíma, či je na ňom výrazná spoločenská zhoda. Jednou z jej zásad je aj to, že nefinancuje celý projekt, iba jeho časť.
EIB už poskytla úver na vývoj malých modulárnych reaktorov na výrobu tepla vo Fínsku, vo Francúzsku financovala veľký projekt na výrobu paliva a na modernizáciu a predĺženie životnosti jadrovej elektrárne Cernavoda v Rumunsku vyčlenila 800 miliónov eur.
Mora vníma, že podpora jadra zo strany EIB má aj signalizačnú funkciu pre komerčné banky. Podobne to podľa neho bolo pri pôžičkách pre sektor bezpečnosti a obrany, ktorému sa súkromný bankový sektor vyhýbal, ale aj vďaka signálu EIB ho teraz financuje pomerne výrazne. Vedenie EIB chápe, že jadrové technológie sú pre niektoré krajiny na bezemisnú výrobu energie nevyhnutné, keďže nemajú dobré podmienky pre dostatočnú výrobu z vetra a zo slnka.
Nový jadrový zdroj chce štátna spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) stavať v areáli súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Firma v októbri podpísala s americkou spoločnosťou Westinghouse zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti predbežného projektového inžinieringu. Štúdia má JESS poskytnúť podklady na ďalšie rozhodovanie o projekte.
Opozičné PS, SaS, Hnutie Slovensko a mimoparlamentná strana Demokrati kritizovali doterajší postup vlády v súvislosti s novým jadrovým zdrojom a žiadali jeho stransparentnenie.
K podpisu zmluvy na výstavbu jadrovej elektrárne by podľa vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mohlo dôjsť v roku 2027. Nový jadrový zdroj s výkonom 1100 megawattov by mal byť spustený do roku 2040.