EIB plánuje rušiť limity na financovanie obranných projektov v EÚ

Brusel 5. marca (TASR) - Európska investičná banka (EIB) plánuje zrušiť súčasné limity na financovanie obranných projektov a rozšíri doterajší rozsah pre oprávnené projekty, hoci zákaz financovania zbraní a munície zostane naďalej. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil bruselský spravodajca TASR.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy (Rearm Europe), podľa ktorého by sa na obranu v EÚ mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur.



Plán Rearm Europe je postavený na piatich pilieroch a jedným z nich majú byť príspevky EIB, ktoré majú zohrávať rozhodujúcu úlohu cez Akčný plán pre bezpečnosť a obranu skupiny EIB.



Šéfka EIB Nadia Calvinová v liste adresovanom lídrom členských krajín EÚ, ktorí vo štvrtok (6. 3.) zavítajú do Bruselu na mimoriadny samit o obrane, uviedla, že opatrenia EIB sú súčasťou širších krokov EÚ na zvýšenie financovania sektoru obrany.



"Na marcovom zasadnutí predstavenstva EIB máme v úmysle navrhnúť ďalšiu úpravu kritérií oprávnenosti, aby sme zabezpečili, že vylúčené činnosti budú presnejšie definované a čo možno najviac obmedzené. Tiež máme v úmysle navrhnúť revíziu nášho operačného rámca s ambicióznou finančnou a kapitálovou alokáciou, ktorá sa bude každoročne spresňovať. To EIB umožní zvýšiť objem dostupného financovania na uspokojenie potrieb a zároveň chrániť svoju finančnú pozíciu a efektívne financovanie ďalších strategických priorít EÚ," vysvetlila Calvinová v liste, ktorý má Reuters k dispozícii.



EIB, s celkovou súvahou vo výške 600 miliárd eur, pôvodne v roku 2025 plánovala zdvojnásobiť financovanie obranných projektov na dve miliardy eur, pričom do roku 2027 malo ísť o sumu do maximálne ôsmich miliárd eur.



S novým prístupom však EIB bude môcť poskytovať úvery na dôležité strategické projekty, ako je ochrana pozemných hraníc, vojenská mobilita, kritická infraštruktúra, odmínovacie a dekontaminačné operácie, aktivity súvisiace s vesmírom, kybernetická bezpečnosť, technológie proti rušeniu, vojenské zariadenia a vybavenie, drony, biologické nebezpečenstvo, ochrana infraštruktúry na morskom dne, kritické suroviny a výskum.



Podľa predstaviteľov EÚ zmena financovania umožní, aby sa obrana a bezpečnosť stali súčasťou hlavných cieľov verejnej politiky EIB, spolu s kohéziou a udržateľnosťou.



V praxi to znamená, že EIB bude môcť financovať nákup helikoptér, budovanie kasární, radary a ďalšie veci, ktoré nemajú pravdepodobné civilné využitie, avšak spoločná banka krajín EÚ ani naďalej nebude požičiavať na zbrane a muníciu.











