EIB podpísala zmluvu vo výške 200 miliónov eur s SG Equipment Finance

Bratislava 18. októbra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) a spoločnosť SG Equipment Finance (SGEF) sprístupnia nové financovanie pre české a slovenské podniky a pre subjekty verejného sektora. Podpísali totiž zmluvu o úvere vo výške 200 miliónov eur. Spoločne o tom v stredu informovali EIB aj SGEF.



Približne 90 % financovania má byť poskytnutých v kohéznych oblastiach Európskej únie (EÚ). Sú totiž podľa EIB spolu s bojom proti zmene klímy jej hlavnou prioritou. Na financovanie subjektov verejného sektora alebo iných oprávnených súkromných subjektov sa môže použiť 15 % celkového porfólia.



Väčšina finančných prostriedkov je však určená na financovanie malých a stredných podnikov (MSP) a podnikov so strednou kapitalizáciou v oboch krajinách. Najmenej pätina financovania je určená na projekty súvisiace s klímou.



"Okrem boja proti zmene klímy je pre EIB hlavnou prioritou politika súdržnosti, pričom 44 % nášho financovania v roku 2022 išlo do kohéznych regiónov," uviedla vedúca zastúpenia EIB v Bratislave Zuzana Kaparová. Na odstránenie sociálnej a územnej nerovnosti sa má použiť 90 % finančných prostriedkov. Má to prispieť k dosiahnutiu kohézneho cieľa EÚ.