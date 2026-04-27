EIB podporí dekarbonizáciu ukrajinskej spoločnosti Centrenergo
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 27. apríla (TASR) - Európska investičná banka (EIB) v pondelok oznámila, že podporí ukrajinskú štátnu energetickú spoločnosť Centrenergo technickou pomocou vo výške 350.000 eur na vypracovanie plánu jej dekarbonizácie. Na správu EIB upozornil bruselský spravodajca TASR.
EIB pripomenula, že pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 zariadenia spoločnosti Centrenergo zásobovali elektrinou milióny ľudí v celej krajine. Ruské útoky zničili alebo vyradili z prevádzky všetky elektrárne spoločnosti Centrenergo, čím spoločnosť zostala bez výrobnej kapacity.
V rámci dohody o technickej pomoci budú experti EIB spolupracovať so spoločnosťou Centrenergo na posúdení poškodeného majetku a na vytýčení postupnej cesty k nízkym a takmer nulovým emisiám. Cieľom je obnoviť výrobu energie a zároveň sa odkloniť od uhlia, zamerať sa na čistejšie technológie a cielené investície na obnovu systému a prilákanie medzinárodného financovania.
„Ukrajinská energetická sústava utrpela vážne straty a obnova musí ísť ruka v ruke s modernizáciou. Podporujeme spoločnosť Centrenergo pri obnove kapacity spôsobom, ktorý je odolnejší a v súlade so zelenou transformáciou,“ uviedol v správe pre médiá viceprezident EIB Karl Nehammer.
Táto iniciatíva podporuje ukrajinský Národný energetický a klimatický plán a prichádza ako reakcia na žiadosť ukrajinského ministerstva energetiky.
Podľa vyjadrenia ukrajinskej strany bude podporný program implementovaný s cieľom obnoviť zariadenia spoločnosti Centrenergo po ruských útokoch a zároveň umožniť zavedenie uhlíkovo neutrálnych technológií výroby energie.
„Toto je pre nás historický moment. Potvrdzujeme náš záväzok k dekarbonizácii a rozvoju čistej energie. Po strate veľkej časti našej tepelnej výroby musíme využiť túto príležitosť a nahradiť ju čistými zdrojmi energie,“ vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Centrenergo Jevhen Harkavij. Podľa jeho slov toto partnerstvo vytvára základ pre obnovu a posilnenie odolnosti ukrajinskej energetickej siete.
