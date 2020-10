EIB podporila digitalizáciu služieb Slovenskej pošty úverom

Bratislava 1. októbra (TASR) – Európska investičná banka (EIB) podpísala kontrakt so Slovenskou poštou na investičný úver vo výške 32 miliónov eur. Informovala o tom pošta s tým, že EIB tak prispeje k digitalizácii a inováciám služieb a prevádzkových procesov Slovenskej pošty. Úver je určený na financovanie nových IT systémov a na špeciálne poštové zariadenia, akými sú triediace linky na balíky alebo BalíkoBoxy.



Projekt financovania je súčasťou investičného plánu Slovenskej pošty na roky 2018 až 2021, ktorého cieľom je digitalizácia a transformácia prevádzky a portfólia služieb. Pošta chce reflektovať zmeny, ktoré prináša internet a digitálne technológie a kráčať cestou optimalizácie vnútorných procesov a poskytovania univerzálnych poštových služieb s vysokou kvalitou a efektivitou.



"Ambiciózny investičný plán Slovenskej pošty potvrdzuje neustále úsilie spoločnosti poskytovať svojim klientom vysoko kvalitné služby a zároveň držať krok so zmenami, ktoré prináša digitálne hospodárstvo," skonštatovala viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova. Modernizácia Slovenskej pošty podľa nej podporí inovatívnosť a konkurencieschopnosť na Slovensku a taktiež umožní digitalizáciu a integráciu domácich a medzinárodných dodávateľských reťazcov, čo je dôležité pre upevnenie a rozvoj jednotného európskeho trhu.



"Sme veľmi hrdí, že Slovenská pošta uzavrela partnerstvo s EIB. S touto podporou môžeme investovať do digitalizácie našich produktov a vnútorných procesov s cieľom napĺňať dlhodobú koncepciu rozvoja Slovenskej pošty v rokoch 2019 – 2025," poznamenal pri podpise kontraktu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták.