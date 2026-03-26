EIB poskytla ČSOB Leasing 150 mil. eur na podporu investícií
Operácia umožní podľa banky slovenským firmám financovať projekty, ako je modernizácia vozových parkov, strojov a zariadení a zlepšenie ďalších výrobných aktív.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Európska investičná banka (EIB) poskytla spoločnosti ČSOB Leasing pôžičku 150 miliónov eur s cieľom navýšiť jej finančné možnosti a vytvoriť nový zdroj dlhodobého financovania zelených investícií malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na Slovensku. Očakáva sa, že toto partnerstvo prinesie nové investície v celkovej výške viac ako 420 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok EIB.
Operácia umožní podľa banky slovenským firmám financovať projekty, ako je modernizácia vozových parkov, strojov a zariadení a zlepšenie ďalších výrobných aktív. Zahŕňa financovanie zavádzania elektrických a hybridných vozidiel, energeticky účinných strojov a úsporných technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napríklad strešné solárne panely. Podpora skupiny EIB má urýchliť zelenú transformáciu slovenského hospodárstva, znížiť náklady podnikov na energie a obmedziť emisie, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a kvalitu života občanov.
„EIB je odhodlaná naďalej podporovať operácie a partnerstvá, ktoré chránia pracovné miesta, podporujú udržateľný regionálny rozvoj a prispievajú k modernému, konkurencieschopnému a ekologickejšiemu Slovensku. Táto pôžička pre ČSOB v konečnom dôsledku pomôže menším slovenským firmám v modernizácií, inováciách a zvýšení ich konkurencieschopnosti,“ zhodnotil podpredseda EIB zodpovedný za operácie na Slovensku Marek Mora.
„Spolupráca medzi ČSOB Leasing a EIB je dobrou správou pre našich klientov, pretože im umožňuje lepšie financovať svoje potreby a modernizovať svoje podniky a vozové parky. V čase, keď je udržanie konkurencieschopnosti pre podnikateľov každodennou výzvou, je takáto podpora nevyhnutná,“ konštatoval výkonný riaditeľ pre finančné riadenie a podporu ČSOB Leasing Michal Hollý.
Aktuálna spolupráca nadväzuje na dlhoročné partnerstvo medzi EIB a skupinou KBC Group v strednej a východnej Európe, ktoré už viac ako dvadsať rokov zabezpečuje financovanie slovenských podnikov. Malé a stredné podniky tvoria podľa banky základ slovenského hospodárstva a vytvárajú približne 75 % pracovných miest v súkromnom sektore.
Skupina EIB je finančným ramenom Európskej únie (EÚ), vlastní ju 27 členských štátov a je jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. V roku 2025 podpísala skupina v novom financovaní a v oblasti poradenských služieb 100 miliárd eur pre viac ako 870 projektov.
Operácia umožní podľa banky slovenským firmám financovať projekty, ako je modernizácia vozových parkov, strojov a zariadení a zlepšenie ďalších výrobných aktív. Zahŕňa financovanie zavádzania elektrických a hybridných vozidiel, energeticky účinných strojov a úsporných technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napríklad strešné solárne panely. Podpora skupiny EIB má urýchliť zelenú transformáciu slovenského hospodárstva, znížiť náklady podnikov na energie a obmedziť emisie, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a kvalitu života občanov.
„EIB je odhodlaná naďalej podporovať operácie a partnerstvá, ktoré chránia pracovné miesta, podporujú udržateľný regionálny rozvoj a prispievajú k modernému, konkurencieschopnému a ekologickejšiemu Slovensku. Táto pôžička pre ČSOB v konečnom dôsledku pomôže menším slovenským firmám v modernizácií, inováciách a zvýšení ich konkurencieschopnosti,“ zhodnotil podpredseda EIB zodpovedný za operácie na Slovensku Marek Mora.
„Spolupráca medzi ČSOB Leasing a EIB je dobrou správou pre našich klientov, pretože im umožňuje lepšie financovať svoje potreby a modernizovať svoje podniky a vozové parky. V čase, keď je udržanie konkurencieschopnosti pre podnikateľov každodennou výzvou, je takáto podpora nevyhnutná,“ konštatoval výkonný riaditeľ pre finančné riadenie a podporu ČSOB Leasing Michal Hollý.
Aktuálna spolupráca nadväzuje na dlhoročné partnerstvo medzi EIB a skupinou KBC Group v strednej a východnej Európe, ktoré už viac ako dvadsať rokov zabezpečuje financovanie slovenských podnikov. Malé a stredné podniky tvoria podľa banky základ slovenského hospodárstva a vytvárajú približne 75 % pracovných miest v súkromnom sektore.
Skupina EIB je finančným ramenom Európskej únie (EÚ), vlastní ju 27 členských štátov a je jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. V roku 2025 podpísala skupina v novom financovaní a v oblasti poradenských služieb 100 miliárd eur pre viac ako 870 projektov.