< sekcia Ekonomika
EIB poskytla VÚB banke 45 mil.€ na financovanie projektov na Slovensku
Úverová linka vo výške 45 miliónov EUR sa týka na projekty zmierňujúce zmenu klímy.
Autor OTS
Bratislava 17. októbra (OTS) - Úverová linka je VÚB k dispozícii pre malé a stredné podniky, stredné kapitalizované spoločnosti a oprávnené verejné a súkromné subjekty, predovšetkým v kohéznych regiónoch Slovenska.
Ide o poslednú tranžu z celkového rámca vo výške 95 miliónov EUR dohodnutého v roku 2023; spolu s prvou tranžou sa očakáva, že spolupráca zmobilizuje najmenej 190 miliónov eur na projekty zmierňujúce zmenu klímy.
Bratislava, 17. októbra (OTS) - Európska investičná banka (EIB) a Všeobecná úverová banka, a.s. VÚB, člen skupiny Intesa Sanpaolo, podpísali novú úverovú linku vo výške 45 miliónov EUR na financovanie projektov zmierňujúcich zmenu klímy, ktoré môžu realizovať slovenské malé a stredné podniky (MSP), stredné podniky a oprávnené verejné a súkromné subjekty, čo má priniesť dlhodobé benefity regiónom na Slovensku.
Ide o druhú a poslednú tranžu operácie v celkovej hodnote 95 miliónov EUR, ktorá bola dohodnutá v októbri 2023 s VÚB na podporu menších investičných projektov a potrieb slovenských spoločností v oblasti prevádzkového kapitálu. Cieľom programu je podporiť rast, konkurencieschopnosť a spravodlivý prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo na Slovensku.
Spolu s príspevkami od VÚB a ďalších spolufinancujúcich subjektov by táto operácia mala priniesť celkové investície v hodnote najmenej 190 miliónov eur.
„EIB poskytuje cenovo dostupné financovanie podnikom a projektom na celom Slovensku, čím prispieva k zabezpečeniu vyváženého hospodárskeho a sociálneho rastu v celej krajine. Toto sú dve hlavné priority skupiny EIB. Sme hrdí na našu nepretržitú podporu slovenského hospodárstva a na to, že môžeme pomáhať vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých občanov a firmy na Slovensku,“ uviedla Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie EIB v Bratislave.
„Táto operácia – a silný dopyt trhu po takomto financovaní – ukazuje, že slovenské firmy si uvedomujú riziká, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny, a sú pripravené konať. Spolu s EIB chránime miestne podniky, pracovné miesta a živobytie a zároveň posilňujeme dlhodobú udržateľnosť slovenského hospodárstva,“ povedal Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky.
Približne 90 % financovania by malo priniesť úžitok spoločnostiam a projektom so sídlom v kohéznych regiónoch Slovenska, čím sa prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov a podporí sa ich vyvážený rast. Najmenej 10 % financovania bude podporovať projekty, ktoré majú vplyv na klímu, ako napríklad energetická efektívnosť a udržateľná mobilita.
Kombináciou prostriedkov EIB a zdrojov VÚB bude tento nástroj ponúkať priaznivejšie podmienky pre konečných príjemcov – najmä malé a stredné podniky a stredné kapitalizované spoločnosti – vrátane dlhších splatností a flexibilných úrokových sadzieb s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu.
Pôvodná dohoda, ktorá bola dnes rozšírená o druhú tranžu v rámci partnerstva medzi skupinou EIB a VÚB, bola podpísaná 19. októbra 2023 v Bratislave v hodnote 50 miliónov EUR.
Ide o poslednú tranžu z celkového rámca vo výške 95 miliónov EUR dohodnutého v roku 2023; spolu s prvou tranžou sa očakáva, že spolupráca zmobilizuje najmenej 190 miliónov eur na projekty zmierňujúce zmenu klímy.
Bratislava, 17. októbra (OTS) - Európska investičná banka (EIB) a Všeobecná úverová banka, a.s. VÚB, člen skupiny Intesa Sanpaolo, podpísali novú úverovú linku vo výške 45 miliónov EUR na financovanie projektov zmierňujúcich zmenu klímy, ktoré môžu realizovať slovenské malé a stredné podniky (MSP), stredné podniky a oprávnené verejné a súkromné subjekty, čo má priniesť dlhodobé benefity regiónom na Slovensku.
Ide o druhú a poslednú tranžu operácie v celkovej hodnote 95 miliónov EUR, ktorá bola dohodnutá v októbri 2023 s VÚB na podporu menších investičných projektov a potrieb slovenských spoločností v oblasti prevádzkového kapitálu. Cieľom programu je podporiť rast, konkurencieschopnosť a spravodlivý prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo na Slovensku.
Spolu s príspevkami od VÚB a ďalších spolufinancujúcich subjektov by táto operácia mala priniesť celkové investície v hodnote najmenej 190 miliónov eur.
„EIB poskytuje cenovo dostupné financovanie podnikom a projektom na celom Slovensku, čím prispieva k zabezpečeniu vyváženého hospodárskeho a sociálneho rastu v celej krajine. Toto sú dve hlavné priority skupiny EIB. Sme hrdí na našu nepretržitú podporu slovenského hospodárstva a na to, že môžeme pomáhať vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých občanov a firmy na Slovensku,“ uviedla Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie EIB v Bratislave.
„Táto operácia – a silný dopyt trhu po takomto financovaní – ukazuje, že slovenské firmy si uvedomujú riziká, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny, a sú pripravené konať. Spolu s EIB chránime miestne podniky, pracovné miesta a živobytie a zároveň posilňujeme dlhodobú udržateľnosť slovenského hospodárstva,“ povedal Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky.
Približne 90 % financovania by malo priniesť úžitok spoločnostiam a projektom so sídlom v kohéznych regiónoch Slovenska, čím sa prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov a podporí sa ich vyvážený rast. Najmenej 10 % financovania bude podporovať projekty, ktoré majú vplyv na klímu, ako napríklad energetická efektívnosť a udržateľná mobilita.
Kombináciou prostriedkov EIB a zdrojov VÚB bude tento nástroj ponúkať priaznivejšie podmienky pre konečných príjemcov – najmä malé a stredné podniky a stredné kapitalizované spoločnosti – vrátane dlhších splatností a flexibilných úrokových sadzieb s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu.
Pôvodná dohoda, ktorá bola dnes rozšírená o druhú tranžu v rámci partnerstva medzi skupinou EIB a VÚB, bola podpísaná 19. októbra 2023 v Bratislave v hodnote 50 miliónov EUR.
Základné informácie
Európska investičná banka: Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie poskytujúca dlhodobé úvery, ktorú vlastnia jej členské štáty. Na základe ôsmich kľúčových priorít financuje investície, ktoré prispievajú k cieľom politiky EÚ posilňovaním opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, digitalizácie a technologických inovácií, bezpečnosti a obrany, súdržnosti, poľnohospodárstva a bioekonomiky, sociálnej infraštruktúry, únie kapitálových trhov a silnejšej Európy v mierovejšom a prosperujúcejšom svete.
Skupina EIB, do ktorej patrí aj Európsky investičný fond (EIF), podpísala v roku 2024 nové financovanie vo výške takmer 89 miliárd EUR pre viac ako 900 projektov s veľkým dosahom, čím posilnila konkurencieschopnosť a bezpečnosť Európy.
Všetky projekty financované skupinou EIB sú v súlade s Parížskou dohodou o klíme, ako sme sa zaviazali v našom Pláne činnosti banky v oblasti klímy. Takmer 60 % ročného financovania skupiny EIB podporuje projekty, ktoré priamo prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy, adaptácii na ňu a zdravšiemu životnému prostrediu. Približne polovica financovania EIB v rámci Európskej únie je smerovaná do konkrétnych regiónov
VÚB: VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá je zastúpená vo viac ako 40 krajinách po celom svete prostredníctvom siete bánk, priamych pobočiek a zastupiteľských úradov. Banka prevádzkuje 121 retailových pobočiek a 31 korporátnych pobočiek na Slovensku a 1 pobočku v Českej republike.
Európska investičná banka: Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie poskytujúca dlhodobé úvery, ktorú vlastnia jej členské štáty. Na základe ôsmich kľúčových priorít financuje investície, ktoré prispievajú k cieľom politiky EÚ posilňovaním opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, digitalizácie a technologických inovácií, bezpečnosti a obrany, súdržnosti, poľnohospodárstva a bioekonomiky, sociálnej infraštruktúry, únie kapitálových trhov a silnejšej Európy v mierovejšom a prosperujúcejšom svete.
Skupina EIB, do ktorej patrí aj Európsky investičný fond (EIF), podpísala v roku 2024 nové financovanie vo výške takmer 89 miliárd EUR pre viac ako 900 projektov s veľkým dosahom, čím posilnila konkurencieschopnosť a bezpečnosť Európy.
Všetky projekty financované skupinou EIB sú v súlade s Parížskou dohodou o klíme, ako sme sa zaviazali v našom Pláne činnosti banky v oblasti klímy. Takmer 60 % ročného financovania skupiny EIB podporuje projekty, ktoré priamo prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy, adaptácii na ňu a zdravšiemu životnému prostrediu. Približne polovica financovania EIB v rámci Európskej únie je smerovaná do konkrétnych regiónov
VÚB: VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá je zastúpená vo viac ako 40 krajinách po celom svete prostredníctvom siete bánk, priamych pobočiek a zastupiteľských úradov. Banka prevádzkuje 121 retailových pobočiek a 31 korporátnych pobočiek na Slovensku a 1 pobočku v Českej republike.