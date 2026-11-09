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EIB pripravuje program pre technologické firmy za 10 miliárd eur
Súbežne s týmito investíciami plánuje Skupina EIB v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou (EK) zvýšiť investície v obrannom priemysle.
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Perspektívne európske technologické spoločnosti získajú investície v celkovej výške desať miliárd eur. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) v pondelok oznámila, že na tomto zámere spolupracuje so siedmimi členskými štátmi a súkromnými investormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšia časť plánovaných investícií, osem miliárd eur, bude pochádzať od súkromných inštitucionálnych investorov a z francúzskej iniciatívy Tibi, ktorá združuje okrem iných banky, poisťovne, dôchodkové fondy a investičné spoločnosti. Finančné prostriedky sú určené najmä pre takzvané „scale-upy“ - mladé technologické firmy, ktoré sú už na trhu etablované a plánujú výrazný rast a expanziu. Podľa EIB bude táto iniciatíva podporovať podniky v rôznych technologických sektoroch.
„Investovanie do európskych technologických spoločností prináša potenciál hospodárskeho prínosu a zároveň posilňuje konkurencieschopnosť Európy,“ uviedla Nicola Beerová, viceprezidentka EIB.
Súbežne s týmito investíciami plánuje Skupina EIB v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou (EK) zvýšiť investície v obrannom priemysle. EK prispeje sumou 100 miliónov eur, čím doplní prostriedky, ktoré už prisľúbila Skupina EIB a viaceré členské štáty. Tieto zdroje budú smerovať do obranných technológií, vesmírneho sektora a kybernetickej bezpečnosti.
Najväčšia časť plánovaných investícií, osem miliárd eur, bude pochádzať od súkromných inštitucionálnych investorov a z francúzskej iniciatívy Tibi, ktorá združuje okrem iných banky, poisťovne, dôchodkové fondy a investičné spoločnosti. Finančné prostriedky sú určené najmä pre takzvané „scale-upy“ - mladé technologické firmy, ktoré sú už na trhu etablované a plánujú výrazný rast a expanziu. Podľa EIB bude táto iniciatíva podporovať podniky v rôznych technologických sektoroch.
„Investovanie do európskych technologických spoločností prináša potenciál hospodárskeho prínosu a zároveň posilňuje konkurencieschopnosť Európy,“ uviedla Nicola Beerová, viceprezidentka EIB.
Súbežne s týmito investíciami plánuje Skupina EIB v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou (EK) zvýšiť investície v obrannom priemysle. EK prispeje sumou 100 miliónov eur, čím doplní prostriedky, ktoré už prisľúbila Skupina EIB a viaceré členské štáty. Tieto zdroje budú smerovať do obranných technológií, vesmírneho sektora a kybernetickej bezpečnosti.