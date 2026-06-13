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EIB rozširuje financovanie obranných a bezpečnostných projektov v EÚ
Investičná banka EÚ plánuje do bezpečnosti a obrany vložiť 5 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na projekty v rámci spoločenstva 27 štátov.
Autor TASR
Luxemburg 13. júna (TASR) - Európska investičná banka (EIB) verí, že je na dobrej ceste k rozšíreniu podpory európskych projektov v oblasti bezpečnosti a obrany. „Tento rok sme na dobrej ceste k dosiahnutiu nášho cieľa - a možno ho dokonca prekonáme,“ uviedla v piatok prezidentka EIB Nadia Calviňová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Investičná banka EÚ plánuje do bezpečnosti a obrany vložiť 5 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na projekty v rámci spoločenstva 27 štátov. Podľa údajov EIB to predstavuje približne 4,5 miliardy eur. „Je jasné, že v Európe potrebujeme viac investícií do bezpečnosti a obrany,“ povedala Calviňová. „Pre nadchádzajúce roky platí - sme pripravení urobiť ešte viac pre financovanie európskych bezpečnostných a obranných kapacít,“ zdôraznila.
EIB od roku 2024 uvoľnila svoje pravidlá financovania a v súčasnosti môže podporovať aj vojenské vybavenie, infraštruktúru, služby a technológie. EIB so sídlom v Luxembursku je inštitúciou EÚ zodpovednou za dlhodobé financovanie. Jej vlastníkmi sú členské štáty. Úlohou banky je v zásade financovať investície, ktoré prispievajú k dosiahnutiu politických cieľov EÚ.
Investičná banka EÚ plánuje do bezpečnosti a obrany vložiť 5 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na projekty v rámci spoločenstva 27 štátov. Podľa údajov EIB to predstavuje približne 4,5 miliardy eur. „Je jasné, že v Európe potrebujeme viac investícií do bezpečnosti a obrany,“ povedala Calviňová. „Pre nadchádzajúce roky platí - sme pripravení urobiť ešte viac pre financovanie európskych bezpečnostných a obranných kapacít,“ zdôraznila.
EIB od roku 2024 uvoľnila svoje pravidlá financovania a v súčasnosti môže podporovať aj vojenské vybavenie, infraštruktúru, služby a technológie. EIB so sídlom v Luxembursku je inštitúciou EÚ zodpovednou za dlhodobé financovanie. Jej vlastníkmi sú členské štáty. Úlohou banky je v zásade financovať investície, ktoré prispievajú k dosiahnutiu politických cieľov EÚ.