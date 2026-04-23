EIB schválila 10 miliárd eur na investície do čistej energie v Európe
Zvyšovanie cien čistej energie a tlak na úspory v EÚ prichádzajú uprostred krízy v dodávkach energií počas piateho roku ruskej vojny proti Ukrajine a najnovšieho napätia na Blízkom východe.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 23. apríla (TASR) - Správna rady skupiny Európskej investičnej banky (EIB) schválila celkovo 10 miliárd eur na financovanie iniciatív na posilnenie energetickej autonómie Európy, z toho takmer dve miliardy sú určené na projekty zamerané na rozšírenie investícií do čistej energie v Európe, zabezpečenie jej dostupnosti a posilnenie konkurencieschopnosti. Na štvrtkovú správu EIB upozornil spravodajca TASR.
Správna rada EIB schválila úvery na podporu výroby energie z veterných elektrární na mori v Nemecku a solárnej energie v Taliansku, ako aj na zrýchlené využívanie obnoviteľných zdrojov energie podnikmi v Rakúsku. Financovanie podporí aj zlepšenie úspor energie vo vykurovacích systémoch v Lotyšsku a modernizáciu holandskej prenosovej siete na zvýšenie kapacity pre prenos elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a rozšírenie možností nabíjania elektromobilov.
Predsedníčka skupiny EIB Nadia Calviňová v správe pre médiá uviedla, že z ruskej invázie na Ukrajinu a konfliktu na Blízkom východe vyplýva jasné ponaučenie: „Európa sa musí oslobodiť od svojej závislosti od fosílnych palív. Schválené investície potvrdzujú záväzok skupiny EIB realizovať energetickú transformáciu a posilniť strategickú autonómiu Európy.“
Uvedené financovanie podporuje politické priority EÚ, Stratégiu investícií do čistej energie zavedenú Európskou komisiou v marci toho roku, ako aj plán AccelerateEU, ktorý bol predstavený v stredu (22. 4.). V rámci týchto iniciatív bude skupina EIB spolupracovať s eurokomisiou na urýchlení prechodu Európy z fosílnych palív na čistú energiu.
Z uvedenej sumy pokrýva osem miliárd eur projekty v oblastiach rozvoja miest, konkurencieschopnosti podnikov a železničnej a cestnej dopravy. Rada EIB súhlasila s financovaním projektov zahŕňajúcich regeneráciu miest v Belgicku, nové a modernizované cesty v Rumunsku a obchodné investície v Bulharsku, Taliansku a Španielsku.
Rada EIB schválila tiež nové dohody o zárukách a sekuritizácii s cieľom uvoľniť financovanie pre európske podniky, posilniť konkurencieschopnosť a digitalizáciu a podporila nové kapitálové investície, vrátane fondov zameraných na bezpečnosť a obranu, energetiku a rodovú rovnosť.
Skupina Európskej investičnej banky je finančnou zložkou EÚ, ktorú vlastní 27 členských štátov, a jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
